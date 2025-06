47,45 Dollar pro Monat: Ex-Präsident bringt „Trump Mobile“ auf den Markt

Donald Trump und seine Familie haben ein eigenes Smartphone und Mobilfunknetz auf den Markt gebracht. Bei einer Pressekonferenz im Trump Tower in New York stellten seine Söhne Donald Junior und Eric das neue Unternehmen „Trump Mobile“ vor, das einen unbegrenzten 5G-Dienst für monatlich 47,45 Dollar anbieten wird.

Kunden können ihre bestehende Rufnummer zum neuen T1-Dienst mitnehmen und ihr vorhandenes Gerät weiterverwenden. Für August ist zudem die Markteinführung eines eigenen Smartphones geplant – das goldene „1 Phone“ mit 6,8-Zoll-Display, 120Hz Bildwiederholrate und KI-gestützter Gesichtserkennung soll 499 Dollar kosten und mit Android laufen.

Markenrechtliche Schritte

Wie Reuters berichtet, hat Trumps Markenrechtsverwaltung DTTM Operations bereits entsprechende Anträge beim US-Patent- und Markenamt eingereicht. Diese umfassen die Nutzung des Namens „Trump“ und des Begriffs „T1“ für Telekommunikationsdienste, Mobiltelefone, Zubehör und Einzelhandelsgeschäfte.

Bei der Vorstellung betonte Donald Trump Junior den patriotischen Aspekt des Unternehmens: „Trump Mobile wird die Spielregeln verändern. Wir setzen Amerika an erste Stelle und bieten höchste Qualität und Service.“ Besonders hob er hervor, dass die gesamte Produktion in den USA angesiedelt sei – „weil unsere Kunden genau das wollen und verdienen.“

US-Produktion und externe Partner

Laut Eric Trump sollen sowohl das neue Smartphone als auch die zugehörigen Dienste vollständig in den USA produziert werden. Die Unternehmenswebsite zeigt ein goldfarbenes Gerät mit amerikanischer Flagge und dem Hinweis „made in the U.S.“ Auch das Callcenter soll in den Vereinigten Staaten angesiedelt sein.

Interessanterweise verrät die Webseite jedoch, dass die Produkte und Dienstleistungen nicht von der Trump Organization selbst entwickelt oder hergestellt werden, sondern von externen Partnern. Die Namen dieser technischen Partner wurden bislang nicht öffentlich genannt, was Fragen zur tatsächlichen Umsetzung der versprochenen US-Fertigung aufwirft.

Erweitertes Serviceangebot

Die für September 2025 geplante Markteinführung des eigenen Smartphones soll mit einem monatlichen Mobilfunktarif kombiniert werden, der unbegrenzte Daten, Telefonie und SMS sowie kostenlose Auslandsgespräche in über 100 Länder bietet – ein Paket, das deutlich über das zunächst angekündigte Angebot hinausgeht.

Interessenkonflikte

Obwohl die Trump Organization seit Beginn seiner Präsidentschaft offiziell von seinen Kindern geführt wird, bestehen laut Reuters weiterhin Bedenken bezüglich möglicher Interessenkonflikte zwischen Trumps politischen Aktivitäten und seinen Geschäftsinteressen.