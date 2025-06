107 Tore in 268 Spielen: Diamant Dzeko glänzt wieder in Italien

Nach erfolgreichen Jahren bei Roma und Inter kehrt der bosnische Stürmerstar Edin Dzeko in die Serie A zurück. Fiorentina sichert sich den 38-jährigen Routinier.

Edin Dzeko, der Kapitän von Bosnien und Herzegowina, wechselt zum italienischen Traditionsverein Fiorentina. Der Transfer wurde vom renommierten Transferexperten Fabrizio Romano bestätigt. Der 38-jährige Stürmer unterschrieb einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit und wird pro Saison zwischen 1,5 und 1,8 Millionen Euro verdienen.

Die Serie A ist für Dzeko kein Neuland – der Angreifer absolvierte dort bereits 268 Partien und erzielte dabei beeindruckende 107 Treffer. Wie italienische Medien berichten, befinden sich die Verhandlungen zwischen dem Bosnier und der Fiorentina auf der Zielgeraden. Vor der offiziellen Bekanntgabe müssen offenbar nur noch letzte Details geklärt werden.

Dzeko blickt auf eine erfolgreiche Zeit in Italien zurück, wo er von 2015 bis 2023 zunächst für die AS Roma und später für Inter Mailand auflief. Mit den Nerazzurri sicherte er sich zwei italienische Supercups sowie zwei Pokalsiege. In der Spielzeit 2016/17 krönte er sich zudem zum Torschützenkönig der Serie A. Die Rückkehr nach Italien könnte für den „Diamanten“ den idealen Abschluss seiner glanzvollen Karriere darstellen.

Transferpoker entschieden

Lange Zeit galt Aufsteiger Como als Favorit auf eine Verpflichtung des Routiniers, zuletzt schaltete sich auch Bologna in den Transferpoker ein. Doch nun berichten sowohl Fabrizio Romano als auch Transferinsider Nicolo Schira übereinstimmend, dass Fiorentina das Rennen machen wird. Laut Romano wird Stefano Pioli neuer Trainer der Viola, nachdem er Al-Nassr verlässt – und sein erster Transferwunsch ist Dzeko.

Schira ergänzt, dass Fiorentina dem Stürmer einen Zweijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von zwei Millionen Euro plus Bonuszahlungen angeboten hat. Bologna hatte dem Angreifer lediglich 1,5 Millionen Euro für einen 1+1-Vertrag geboten. Beide italienischen Insider sind sich einig: Der Deal steht kurz vor dem Abschluss.

Der 39-jährige Stürmer nimmt für seinen Wechsel zur Fiorentina einen deutlichen Gehaltsverzicht in Kauf. Bei seinem vorherigen Verein Fenerbahçe verdiente Dzeko noch rund fünf Millionen Euro jährlich – in Florenz wird sein Grundgehalt bei etwa zwei Millionen Euro pro Saison liegen.

In seiner bisherigen Laufbahn spielte Dzeko für Zeljeznicar, Teplice, Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter, Fenerbahče sowie die bosnische Nationalmannschaft. Mit über 400 Toren für Vereine und Nationalteams sowie Titelgewinnen in Deutschland, England und Italien gehört er zu den erfolgreichsten Stürmern seiner Generation.