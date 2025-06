Dzeko-Hammer! 39-jähriger Torjäger vor Serie-A-Comeback

Nach zwei Jahren in der Türkei lockt die Serie A den bosnischen Torjäger zurück. Der 39-jährige Routinier steht vor einem überraschenden Engagement in Norditalien.

Edin Dzeko steht unmittelbar vor seiner Rückkehr in die italienische Serie A. Der 39-jährige Stürmer soll in Kürze einen Vertrag beim FC Bologna unterschreiben. Das Angebot des norditalienischen Klubs umfasst einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison – abhängig von der Zufriedenheit beider Seiten.

Finanziell winkt dem Bosnier ein Jahressalär von 1,5 Millionen Euro plus leistungsbezogene Boni für Einsätze und Torerfolge. Die Verhandlungen befinden sich laut Medienberichten auf der Zielgeraden, lediglich einige technische Details müssen vor der offiziellen Verkündung noch geklärt werden.

Nach zwei Jahren abseits der europäischen Topligen zieht es den Routinier wieder in die Serie A. Zunächst schien ein Wechsel zum Aufsteiger Como kurz vor dem Abschluss, doch Bologna schaltete sich ein und präsentierte dem Angreifer offenbar das überzeugendere Gesamtpaket. Bei den Rossoblu soll Dzeko den 20-jährigen Argentinier Santiago Castro ergänzen, der derzeit die erste Option im Sturmzentrum darstellt. Die Klubführung verspricht sich von Dzekos enormer Erfahrung einen wertvollen Mehrwert für den Kader.

Beeindruckende Karriere

Das italienische Oberhaus ist für den Torjäger bestens bekannt – 268 Partien und 107 Treffer stehen in seiner Serie-A-Bilanz. In seiner beeindruckenden Karriere trug Dzeko bereits das Trikot von Zeljeznicar, Teplice, Wolfsburg, Manchester City, AS Rom, Inter Mailand und Fenerbahçe Istanbul.

Für Vereine und die bosnische Nationalmannschaft erzielte er über 400 Tore und feierte Meisterschaften in Deutschland, England und Italien.