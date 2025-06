Verkehrs-Kollaps droht: Experten warnen vor drei kritischen Reisetagen Ende Juni

Verkehrschaos vorprogrammiert: Der Juni 2025 bringt eine perfekte Sturm aus Feiertagen, Ferienzeiten und massiven Bauarbeiten auf Europas Transitrouten.

Der Juni 2025 stellt Autofahrer in der Region vor erhebliche Herausforderungen. Eine Kombination aus Feiertagen, Ferienstart und umfangreichen Bauarbeiten wird besonders am 19., 23. und 25. Juni zu massiven Verkehrsbehinderungen führen. Es wird empfohlen, Reisen an diesen kritischen Tagen nach Möglichkeit zu vermeiden. Wer dennoch unterwegs sein muss, sollte seine Route frühzeitig planen, aktuelle Verkehrsmeldungen beachten und in Baustellen besondere Vorsicht walten lassen.

Nur mit Geduld, erhöhter Aufmerksamkeit und dem Befolgen der Beschilderung lässt sich in diesen Tagen sicher ans Ziel kommen.

Fronleichnam fällt heuer auf den 19. Juni und ist in Kroatien, Polen, Österreich, weiten Teilen Deutschlands und der Schweiz ein Feiertag. Zusätzlich beginnen in einigen Schweizer Kantonen die Schulferien, was das Verkehrsaufkommen weiter in die Höhe treiben wird.

Besonders betroffen sind die Strecken von Österreich und Italien in Richtung kroatische Adriaküste. Verkehrsexperten rechnen mit erheblichen Staus, vor allem an Grenzübergängen und auf den Haupttransitrouten.

Kritische Reisetage

Der 23. Juni wird aufgrund einer ungünstigen Konstellation zum Nadelöhr: In Teilen Deutschlands enden die Ferien, während in Kroatien der Tag der Arbeit als Feiertag begangen wird. Dies führt zu einem enormen Verkehrsaufkommen, insbesondere bei der Ausreise aus Kroatien in Richtung Österreich und Italien. Die Rückreisewelle der Urlauber wird nicht nur am 23. Juni selbst, sondern auch an den Tagen davor und danach für verstopfte Straßen sorgen.

Am 25. Juni, dem slowenischen Nationalfeiertag, kommt es traditionell zu erhöhtem Verkehrsaufkommen. Die Situation verschärft sich heuer jedoch dramatisch durch den Beginn der zweiten, intensiveren Bauphase auf der Strecke zwischen Celje und Ljubljana.

Umfangreiche Bauarbeiten

Wie Zvonko Zavasnik von der slowenischen Autobahngesellschaft Dars ankündigte, steht Autofahrern ab dem 26. Juni nur noch eine Fahrspur pro Richtung zur Verfügung. Das bisherige System mit drei Spuren entfällt damit komplett, was den Verkehrsfluss erheblich einschränken wird.

Die Bauarbeiten laufen rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche und erstrecken sich über die kommenden drei Monate. Das Projekt umfasst die vollständige Erneuerung der Fahrbahndecke in den Tunneln Pletovarje und Golo rebro, die Modernisierung der Entwässerungs- und Belüftungssysteme, den Austausch der elektrischen Anlagen sowie die Sanierung mehrerer Brücken und Viadukte, darunter Skedenj I und II sowie Grapa.

Zusätzlich wird die Auffahrt Slovenska Konjica in Richtung Ljubljana gesperrt, was die Verkehrssituation weiter verschärfen dürfte.

