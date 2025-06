NASA schlägt Alarm: „Stadtzerstörer“-Asteroid wird einschlagen!

Der Asteroid 2024 YR4, der wegen seiner potenziellen Zerstörungskraft als „Städtekiller“ bezeichnet wird, könnte in sieben Jahren auf den Mond treffen. Die NASA hat die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario kürzlich auf 4,3 Prozent nach oben korrigiert. Für die Erde besteht hingegen praktisch keine Gefahr mehr. Die leichte Erhöhung der Einschlagswahrscheinlichkeit gegenüber den zuvor berechneten 3,8 Prozent basiert auf neuen Beobachtungsdaten der Raumfahrtbehörde.

Der erst Ende vergangenen Jahres entdeckte Himmelskörper hat einen Durchmesser von 53 bis 67 Metern, was etwa den Ausmaßen einer Boeing 747 entspricht. Würde ein solcher Brocken auf die Erde stürzen, käme es zu einer Explosion mit der Kraft von 7,7 Megatonnen TNT, die einen 900 Meter breiten Krater hinterlassen würde. Die Druckwelle könnte ein Gebiet von der Größe einer Metropole vernichten – daher stammt auch die beunruhigende Bezeichnung „Städtekiller“.

Derzeit befindet sich der Asteroid in einer Entfernung von mehr als 48 Millionen Kilometern und ist für erdgebundene Teleskope nicht mehr sichtbar. Die NASA musste daher auf Beobachtungen des James-Webb-Weltraumteleskops zurückgreifen, das etwa eine Million Kilometer von der Erde entfernt im All positioniert ist. Auf seiner elliptischen Bahn um die Sonne entfernt sich 2024 YR4 momentan weiter von unserem Planeten.

Präzisere Berechnungen

„Es ist ein normaler Vorgang, dass sich Einschlagswahrscheinlichkeiten mit neuen Daten verändern“, erklärte Molly Wasser, Sprecherin des NASA-Büros für planetarische Verteidigungskoordination, gegenüber der Daily Mail. Bevor der Asteroid aus dem Blickfeld verschwand, konnte das James-Webb-Teleskop im vergangenen Monat noch eine weitere Aufnahme mit seiner Kamera für den nahen Infrarotbereich machen. „Mit diesen zusätzlichen Daten konnten die Experten des NASA-Zentrums für die Untersuchung erdnaher Objekte im Jet Propulsion Laboratory in Südkalifornien die Umlaufbahn des Asteroiden präziser berechnen“, so Wasser.

Sollte der Asteroid tatsächlich auf dem Mond einschlagen, würde dies laut NASA die Umlaufbahn unseres Trabanten nicht beeinflussen. Allerdings würde ein gewaltiger Krater entstehen, Mondgestein ins All geschleudert werden und ein heller Lichtblitz aufleuchten, der von der Erde aus zu sehen wäre. Ein solches Ereignis böte Wissenschaftlern die einmalige Gelegenheit, die Entstehung eines Mondkraters in Echtzeit zu beobachten.

Historische Vergleiche

Bemerkenswert ist, dass nach aktuellem Stand immer noch eine 95,7-prozentige Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Asteroid den Mond komplett verfehlt – und diese Einschätzung wird sich vermutlich mit weiteren Beobachtungen noch mehrfach ändern. Der am 27. Dezember 2024 entdeckte Himmelskörper sorgte anfangs für weltweite Besorgnis. Im Februar erreichte die Wahrscheinlichkeit für einen Einschlag auf der Erde einen Höchstwert von 3,1 Prozent (1:32).

Experten vermuten, dass 2024 YR4 mindestens so groß ist wie der Tunguska-Asteroid, der nach NASA-Schätzungen einen Durchmesser von etwa 40 Metern hatte. Dieser verursachte 1908 den größten dokumentierten Einschlag der Geschichte, als er in der Erdatmosphäre explodierte und dabei 2.150 Quadratkilometer Wald in Sibirien verwüstete. Zahlreiche Menschen wurden bewusstlos, und mindestens drei Personen starben unmittelbar durch die Auswirkungen des Tunguska-Ereignisses.

Wie eine Studie aus dem Jahr 2019 belegt.