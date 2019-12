5.000 Menschen sterben am Balkan jährlich an Luftverschmutzung (KARTE)

In den vergangenen Tagen befanden sich zahlreiche Balkanstädte unter den Orten mit der schlechtesten Luft auf der ganzen Welt. Jährlich sterben rund 5.000 Menschen am Balkan durch Luftverschmutzung.

Ende Oktober befand sich Belgrad auf der Liste der Städte mit der schlechtesten Luftqualität auf dem unehrenhaften ersten Platz. Gleich danach befanden sich die Hauptstädte der Nachbarländer Kroatien und Bosnien-Herzegowina. Die Politiker sehen darin keinen Grund zur Beunruhigung, da es sich um nichts Außergewöhnliches, sondern vielmehr um eine für die Jahreszeit übliche Umweltverschmutzung handle.

In allen Ländern des Westbalkans gibt es zahlreiche Bürgerinitiativen, die sich bereits seit Jahren dafür einsetzen, dass die Politiker endlich aktiv werden. Ein großes Problem stellt auch in die Tatsache dar, dass in vielen Haushalten immer noch mit Kohle geheizt wird, was die Luft zusätzlich verpestet – ganz zu schweigen von den alten (Kohle-)Kraftwerken, die überall am Balkan zu finden sind.

5.000 Tote jährlich

Laut einigen Studien der Vereinten Nationen beläuft sich die Sterberate wegen Luftverschmutzung am Balkan auf zwischen vier (Montenegro) und 19 Prozent (Nordmazedonien). Ebenso ergaben die Untersuchungen, dass rund 5.000 Menschen jährlich an den Folgen von stark verunreinigter Luft sterben, wobei die meisten Fälle in Belgrad gezählt werden.

Auf der Website Air-Visual kann man die Luftqualität in so gut wie allen Städten der Welt in Echtzeit beobachten. Auf der Seite gibt es auch diverse Statistiken zu diesem Thema, so auch eine Liste der Städte mit der schlechtesten Luftqualität Europas. Die Übersicht über das Jahr 2018 zeigt, dass sich unter den zwölf Städten mit der größten Luftverschmutzung neun Städte am Balkan befinden.

