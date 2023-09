5 Gründe, warum ihr morgens Kaffee trinken solltet

Kaffee, das flüssige Gold des Morgens, ist für viele von uns der treueste Begleiter durch den Tag. Doch das beliebte Heißgetränk ist weit mehr als nur ein wacher Macher.

Kaffee und Gedächtnis

Wach werden ist das eine, wach bleiben das andere. Kaffee kann dabei helfen, unsere kognitiven Fähigkeiten zu verbessern. Bis zu drei Tassen täglich können sogar dazu beitragen, den geistigen Abbau im Alter zu verlangsamen. Kaffee wirkt stimulierend auf die Psyche und hilft, den morgendlichen Nebel im Kopf zu vertreiben.

Kaffee und Sportleistung

Eine Studie der University of Coventry hat ergeben, dass Kaffee die sportliche Leistung steigern kann. Die Testpersonen, die vor dem Training Kaffee konsumiert hatten, zeigten eine deutlich verbesserte Leistung im Vergleich zu denen, die ein koffeinfreies Placebo erhalten hatten. Kaffee kann also dabei helfen, Schmerzen zu unterdrücken, Müdigkeit zu reduzieren und die neuromuskuläre Leistung zu verbessern.

Kaffee und Kopfschmerzen

Wer kennt es nicht, das unangenehme Gefühl eines pochenden Kopfes am Morgen? Hier kann Kaffee Abhilfe schaffen. Er steigert die Durchblutung im Gehirn und hilft uns, wieder klarer zu sehen. Besonders wirksam sind starke Kaffees wie Espresso oder Mocca. Ein Spritzer Zitrone kann sogar eine herannahende Migräne abwehren.

Kaffee und Verdauung

Wenn das Essen vom Vortag schwer im Magen liegt, kann Kaffee helfen, diese Last loszuwerden. Das enthaltene Koffein regt die Produktion von Magensäure an, wodurch die Nahrung schneller zersetzt und in den Darm abgegeben wird. Dies bringt auch die Darmtätigkeit in Schwung und fördert die Fettverbrennung.

Kaffee und Gesundheit

Eine Meta-Analyse von 127 Studien hat ergeben, dass der Konsum von ein bis vier Tassen Kaffee pro Tag unsere Gesundheit steigern kann. So kann das Risiko für Krebs um bis zu 20 Prozent und das Risiko für Typ-2-Diabetes um 30 Prozent reduziert werden. Auch bei Parkinson kann Kaffee positive Auswirkungen haben.