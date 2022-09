500-Euro-Klimabonus: So überprüft ihr, ob ihr den Gutschein bekommen habt

Sodexo, die österreichische Post und das Klimaschutzministerium kooperieren bei der Umsetzung des Klimabonus für alle österreichischen Bürger. Neben der direkten Kontoüberweisung, kommt der Klimabonus auch als Gutschein.

Österreicher können sich auf einen RSa-Brief freuen, dieser kommt früher als angekündigt.

Gutscheine statt Überweisung

Alle Österreicher, von denen keine Kontodaten in FinanzOnline hinterlegt sind, bekommen die 500 Euro für Erwachsene und 250 Euro für Kinder bis zum 18. Lebensjahr als Sodexo-Gutscheine per Post zugeschickt.

Die adressierten RSa-Briefe mit den Sodexo-Gutscheinen erhalten viele ab dem 7. September. Die Sodexo-Gutscheine kommen in einer Stückelung zu jeweils 50 Euro und können gleich bei tausenden Akzeptanzpartnern aus allen Branchen österreichweit eingelöst werden.

„Der Klimabonus ist ein Herzstück der ökosozialen Steuerreform. Er sorgt dafür, dass sich klimafreundliches Verhalten lohnt und entlastet die Menschen in unserem Land. Wir alle bekommen mit dem Klimabonus ein Guthaben und mit dem Antiteurerungsbonus kommt die Entlastung nun noch gleich doppelt schneller als ursprünglich geplant: Er wird bereits ab heute an alle Menschen in Österreich ausbezahlt“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

„Alle Menschen, die ihre Kontodaten in FinanzOnline oder bei der PVA eingetragen haben, bekommen den Klimabonus einfach überwiesen. Und für alle anderen kommt er als Gutschein von Sodexo. Der Sodexo-Gutschein kann ab sofort und bei vielen Geschäften eingelöst werden. So gibt’s den Klimabonus für alle ganz einfach.“, setzt Gewessler fort.

„Jetzt kommt der Klimabonus bei den Menschen in Österreich an! Und ein starker Impuls für die heimische Wirtschaft! Pro Tag werden rund 60.000 Sodexo-Gutscheine für den Klimabonus an Bezugsberechtigte zugestellt. Das branchenübergreifende, österreichweite Akzeptanzpartner-Netzwerk wächst täglich und umfasst bereits zum Start mehrere tausend Betriebe und Gastronomieunternehmen sowie den Lebensmitteleinzelhandel – vom Modegeschäft über Schulartikel und Baumärkte bis hin zu Unterhaltungselektronik ist alles dabei“, so Andreas Sticha, Geschäftsführer von Sodexo Benefits and Rewards Services Austria.

Klimabonus als Gutschein

Eine Registrierung für den Erhalt des Klimabonus als Sodexo-Gutschein ist nicht erforderlich. Die Zustellung erfolgt automatisch an alle Personen ohne eigenes Konto oder ohne in FinanzOnline hinterlegte Kontodaten.

Menschen, die abwesend sind sollen vorab ein Klimabonus-Vollmacht-Formular ausfüllen. Das Vollmacht-Formular wurde allen österreichischen Haushalte zugestellt und kann unter https://www.klimabonus.gv.at heruntergeladen werden und liegt in den Post-Geschäftsstellen auf. Diese berechtigt zur Briefübernahme. Die Gutscheinabholung erfolgt persönlich in der Post.