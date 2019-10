6 Anzeichen dafür, dass er dir bald einen Antrag macht!

Du schmiedest schon heimlich Hochzeitspläne, wartest aber immer noch auf einen Antrag von deinem Schatz? Bei diesen sieben Anzeichen kannst du dir sicher sein, dass er dir schon bald die Frage aller Fragen stellen wird!

1.) Er ist plötzlich so geheimnisvoll

Wahrscheinlich kennst du deinen Freund schon in-und auswendig. Wenn du merkst, dass er dir in letzter Zeit öfters ausweicht oder nervös wirkt, kann es sein, dass er dir bald einen Ring an deinen Finger stecken wird!

2.) Deine Ringe verschwinden plötzlich

Wenn du merkst, dass plötzlich dein Lieblingsring im Schmuckkästchen fehlt, er aber am nächsten Tag wieder auftaucht, wollte dein Liebster wahrscheinlich nur sichergehen, dass der zukünftige Verlobungsring auch die richtige Größe hat!

3.) Er wird anhänglich

Es scheint, als würde er dich gerade zu mit Zärtlichkeiten überschütten? Dann zeigt er damit, dass er den Rest seines Lebens mit dir verbringen will.

