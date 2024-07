60 Grad in der Sonne: Balkanland hat Rekordhitze

Das Balkanland befindet sich in einer außergewöhnlichen Hitzeperiode, die seit Anfang Juli andauert und nun in vielen Landesteilen zu Rekordtemperaturen führt. Mittlerweile haben warme Luftmassen aus Nordafrika die südosteuropäische Region schwer getroffen, was zu lebensgefährlich hohen Temperaturen von mehr als 60 Grad in direkter Sonneneinstrahlung führt. Folglich herrscht wachsende Besorgnis über das erhöhte Risiko gesundheitlicher Folgen.

Die aktuelle Trockenheit und die starken Winde, vor allem in den zentralen und südlichen Regionen, lassen die Brandgefahr in Griechenland massiv steigen. Der griechische Zivilschutz und die Feuerwehr warnen, dass bereits kleine Brände schnell außer Kontrolle geraten könnten. Auf den Inseln wie Kreta und in der Ägäis sorgt indes die Meeresbrise für eine leichte Entlastung mit etwas niedrigeren Temperaturen.

Eingeschränkte Arbeitsbedingungen

Das griechische Arbeitsministerium hat als Reaktion auf die unerbittliche Hitze spezielle Arbeitsanweisungen herausgegeben. So wurden alle Lieferdienste sowie Arbeitsvorhaben im Baugewerbe während der heißesten Tageszeit, zwischen 12 und 17 Uhr, vorübergehend eingestellt, um die Gesundheit der Arbeitnehmer zu schützen. Wo möglich, wird zudem das Arbeiten von zu Hause empfohlen.

Trotz der nächtlichen Temperaturen, die vielerorts 30 Grad übersteigen, hat das griechische Kulturministerium reaktive Maßnahmen ergriffen, indem alle archäologischen Stätten, einschließlich bedeutender Touristenattraktionen wie der Akropolis in Athen und der antiken Stätte von Olympia, zwischen 12 und 17 Uhr Ortszeit vorübergehend geschlossen wurden.