79. Wiener Kroatenball unter dem Motto „Grad:isce“

Wiener Tradition mit kroatischem Flair: Der 79. Kroatenball verwandelt das Parkhotel Schönbrunn am Samstag in ein kulturelles Fest unter dem vielschichtigen Motto „Grad:isce“.

Am Samstag findet im Parkhotel Schönbrunn in Wien die 79. Ausgabe des Wiener Kroatenballs statt. Die Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto „Grad:isce“ – ein Wortspiel, das sowohl die Bedeutung „Stadt“ (grad) als auch die kroatische Bezeichnung für das Burgenland (Gradisce) vereint. Der Begriff Gradisce umfasst im kroatischen Sprachgebrauch nicht nur das Burgenland selbst, sondern schließt auch angrenzende Regionen mit kroatischsprachiger Bevölkerung ein – darunter Wien, mehrere Ortschaften im westlichen Teil der Slowakei sowie Gebiete in Westungarn.

Festliche Eröffnung

Die festliche Eröffnung des Balls übernimmt das Folkloreensemble Kolo Slavuj, das gleichzeitig sein 55-jähriges Jubiläum begeht. Für diesen besonderen Anlass haben die künstlerischen Leiter Stefan Novak und Filip Tyran – letzterer zeichnet auch für die musikalische Gestaltung verantwortlich – eine spezielle Choreografie entwickelt.

Die musikalische Untermalung des Abends gestalten verschiedene Formationen: das Orchester Sigi Feigl aus Österreich, die Tamburica Hornstein aus dem Burgenland, die Gruppen Koprive aus Ungarn, Pax aus Österreich, Kustarovci aus der Slowakei, Idemo aus Österreich, KaRo aus Österreich und KroaTarantata aus Italien sowie DJ Olinclusive aus Österreich.

Ballservice

Besucherinnen und Besucher ohne Tanzpartner können beim 79. Kroatenball auf die Dienste der Taxitänzer zurückgreifen, die an ihren roten Fliegen erkennbar sind. Der Erlös aus der Tombola sowie die Spenden für die Fotobox kommen der zweisprachigen Kindergruppe Viverica zugute.

Interessierte können noch Ballkarten erwerben – entweder online oder direkt im Kroatischen Zentrum in Wien-Landstraße, Schwindgasse 14.