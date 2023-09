8. September 2023: So wird der Freitag für Dein Sternzeichen

Lass dich von den geheimnisvollen Sternen verzaubern und tauche ein in unser aufregendes Tageshoroskop! Hier erwarten dich täglich neue Botschaften, die dir zeigen, was das Universum für dich bereithält. Egal, ob es um Liebe, Erfolg oder aufregende Abenteuer geht – die Sterne haben Antworten für dich.

Widder

Sie erkennen auch ohne große Worte, was in Ihrem Gegenüber vorgeht. Die Woche ist gut für Gehaltsverhandlungen und Bewerbungen. Es könnte nicht schaden, die eigene schlanke Linie im Auge zu behalten. Ihr Misstrauen (gegenüber einer Versicherung? ) ist berechtigt.

Stier

Jemand umwirbt Sie. Was sagt Ihr Partner dazu? Sie starten durch, sind motiviert und können auch Ihre Kollegen für neue Ideen begeistern. Sie brauchen heute unbedingt mehr Erholung, reduzieren Sie anspruchsvolles Training. Ein Bekannter hat einen Tipp, wie Sie Geld sparen können. Sie haben ihn dringend nötig.

Zwillinge

Sie dürfen jetzt Ihre Verführungskünste spielen lassen. Denken Sie aber daran, dass weniger oft mehr ist. Im Job sind Sie schnell und ideenreich. Schieben Sie den nächsten Arzttermin nicht auf die lange Bank. Selbst was Ihre Gesundheit angeht gilt: Vorsicht ist besser als Nachsicht! Lassen Sie sich nicht übers Ohr hauen und treten Sie in Verhandlungen stärker auf.

Krebs

Ein Streit sollte nicht gleich Magenschmerzen auslösen. Die Planungsphase ist abgeschlossen, jetzt können Sie erfolgreich an die Verwirklichung Ihrer Ideen gehen. Treffen Sie keine voreiligen Zusagen, die nur Nervenstress bewirken und Sie in Zugzwang bringen könnten. Sind Sie etwa in einer finanziellen Angelegenheit zu rücksichtslos gewesen? Ihr Horoskop rät zu einer Aussprache.

Löwe

Ein Blick, ein ehrlich gemeintes Kompliment, eine kleine Geste zeigen oft mehr als teure Geschenke oder große Versprechungen. Beruflich tanken Sie Schwung, wenn Sie sich gebraucht fühlen. Und Ihre Kompetenzen sind mehr als nötig! Konzentrieren Sie sich auf den körperlichen und seelischen Bereich! Eine unerwartete Ausgabe steht Ihnen bevor. Sorgen Sie dafür, dass Sie genug Geld beiseite haben!

Jungfrau

In Sachen Liebe sind Sie derzeit ein kalter Fisch. Nutzen Sie diese ruhige Phase für sich und arbeiten Sie an Ihren Schwächen, das wird Ihnen künftig entgegenkommen. Liegengebliebenes kommt vom Tisch und Sie halten Ihre Zeitpläne ein. Da Sie nicht in bester Form sind, sollten Sie sich auch nicht überfordern. Auch wenn Sparen schwerfällt: Bleiben Sie diszipliniert!