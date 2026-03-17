84-Jährige fährt in Kindergartengruppe – Mädchen (1) schwer verletzt

Ein Ausflug endet auf dem Zebrastreifen im Schock: In Sachsen trifft ein Auto einen Krippenwagen – mit schwerwiegenden Folgen für die Kleinsten.

Auf einem Zebrastreifen in der sächsischen Stadt Niesky, unweit der polnischen Grenze, hat eine 84-jährige Autofahrerin am Dienstag einen Krippenwagen erfasst. Zwei einjährige Kinder wurden bei dem Unfall verletzt – ein Mädchen schwer, ein Junge blieb ohne Verletzungen. Das schwer verletzte Mädchen musste per Hubschrauber in eine Klinik transportiert werden.

Krippenwagen umgekippt

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagvormittag an der Bautzener Straße, als eine Kita-Gruppe in Begleitung mehrerer Erzieher einen Ausflug unternahm und die Straße überqueren wollte. An dem Zebrastreifen vor der Plittstraße übersah die Seniorin am Steuer ihres Opel Corsa offenbar die Kindergruppe. Während ein erster Krippenwagen die gegenüberliegende Straßenseite noch unbeschadet erreichte, wurde der zweite vom Fahrzeug der Frau getroffen.

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Polizeisprecherin Anja Leuschner erklärte: „Durch die Kollision kippte das Gefährt um, die Kinder fielen auf die Straße.“

Ermittlungen eingeleitet

Neben den beiden Kleinkindern zog sich auch ein 46-jähriger Erzieher leichte Verletzungen zu und wurde ebenfalls medizinisch versorgt. Die 84-Jährige blieb körperlich unversehrt.

Gegen sie hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.