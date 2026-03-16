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Heli-Einsatz

Von Fahrbahn abgekommen – Feuerwehr befreit Schwerverletzten (FOTOS)

Von Fahrbahn abgekommen – Feuerwehr befreit Schwerverletzten (FOTOS)
FOTO: Feuerwehr Deutsch Kaltenbrunn Ort
1 Min. Lesezeit |

**Ein Sonntagsausflug endet im Burgenland im Wald – ein Fahrer kämpft ums Leben, die Feuerwehr rückt an.**

Im Gemeindegebiet von Deutsch Kaltenbrunn im Bezirk Jennersdorf im Burgenland hat sich am Sonntag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und landete in einem dichten Waldstück.

Rettung & Bergung

Der Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Oberwart transportiert.

Mehr zum ThemaSchwerer Unfall auf S6: Fahrer in Lebensgefahr nach Überschlag

Im Anschluss übernahm die Feuerwehr auch die Bergung des Fahrzeugs.

Der gesamte Einsatz erstreckte sich über rund zwei Stunden.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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