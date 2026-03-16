Unbekannte verwüsten Kirche und legen Feuer

In einer Tiroler Kirche hinterließen Unbekannte ein Bild der Verwüstung – die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

In der Pfarrkirche Absam in Tirol kam es am Sonntag zwischen 17.30 Uhr und 18.45 Uhr zu einem Vorfall, bei dem unbekannte Täter in das Gotteshaus eindrangen und den Innenraum in erheblichem Ausmaß verwüsteten. Wie die Ermittlungen bislang ergaben, wurden unterhalb eines Kruzifixes eine Blumenvase mit Kunstblumen, mehrere aus mindestens drei Gotteslobbüchern herausgerissene Seiten sowie Kärtchen mit religiösen Motiven in Brand gesetzt.

Verwüstung im Kircheninneren

Zusätzlich schütteten die Unbekannten den Inhalt zweier Desinfektionsmittelflaschen über die betreffenden Gegenstände. Im Bereich der Opferkerzen wurden weitere Seiten aus Gotteslobbüchern entzündet. Darüber hinaus wurde der Inhalt eines Weihwasserkessels auf dem Boden ausgeleert, und auch die Weihwasserspender im Eingangsbereich der Kirche wurden entleert.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und richtet einen Zeugenaufruf an die Bevölkerung. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hall in Tirol unter der Telefonnummer 059133 / 7110 zu melden.