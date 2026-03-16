Beziehungsstreit eskaliert: Frau schlägt Freund mit Eisenstange

Ein Paar, ein Streit, eine Eisenstange – in Kärnten eskaliert ein Beziehungskonflikt mit blutigen Folgen.

Am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr eskalierte ein Streit zwischen einem 70-jährigen Mann und seiner 69-jährigen Lebensgefährtin in Großkirchheim im Bezirk Spittal an der Drau. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand soll der Mann die Frau absichtlich aus dem gemeinsamen Wohnhaus ausgesperrt haben. Die 69-Jährige hielt sich daraufhin mehrere Stunden im Garten auf, ehe sie versuchte, sich gewaltsam Zutritt zum Haus zu verschaffen.

Dabei soll sie mit einer eisernen Brechstange die Holzvertäfelung beschädigt und versucht haben, die Tür zum Wohnbereich aufzubrechen. Schließlich schlug sie auch ein Fenster der Zwischentür ein.

Schlag mit Brechstange

Als der 70-Jährige die Tür daraufhin öffnete, soll ihn seine Lebensgefährtin mit der Eisenstange am Kopf getroffen haben, wodurch er eine blutende Kopfverletzung erlitt. Im anschließenden Gerangel gelang es ihm, ihr die Stange abzunehmen. Die Frau flüchtete unmittelbar danach mit ihrem Fahrzeug vom Tatort.

Der verletzte Mann wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Lienz transportiert.

Fahndung und Verbot

Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung und parallel laufender Erhebungen zu ihrem Aufenthaltsort meldete sich die Frau schließlich gegen 19:00 Uhr telefonisch bei der Polizeiinspektion Heiligenblut. Zu diesem Zeitpunkt befand sie sich bereits in einer Unterkunft in Oberdrauburg im Bezirk Spittal an der Drau. Die Befragung zum Tathergang erfolgte telefonisch.

Die 69-Jährige räumte den Schlag mit der Brechstange ein, schilderte jedoch, dass auch ihr Lebensgefährte ihr gegenüber handgreiflich geworden sei – Verletzungen habe sie dabei allerdings keine davongetragen.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es zu einem weiteren gefährlichen Angriff kommen würde, wurde gegen die Frau ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Beamte der Polizeiinspektion Oberdrauburg überbrachten ihr diese Maßnahmen persönlich.

Nach Abschluss der Ermittlungen wird gegen sie Anzeige erstattet.