iPhone wird faltbar – und kostet so viel wie ein Auto

Apple betritt ein neues Terrain – und der Markt reagiert bereits, bevor das Gerät überhaupt vorgestellt wurde.

Noch in diesem Jahr könnte Apple sein erstes Smartphone mit faltbarem Display auf den Markt bringen. Als frühestmöglicher Termin für die Vorstellung gilt der Herbst – voraussichtlich im Rahmen der alljährlichen iPhone-Präsentation. Wie die Tech-Plattform Android Headlines berichtet, plant der Konzern für das sogenannte iPhone Fold einen Einstiegspreis von rund 2.000 US-Dollar, was etwa 1.750 Euro entspricht.

Mit diesem Preispunkt würde sich Apple in etwa auf dem Niveau aktueller Wettbewerbsprodukte bewegen. Samsungs Galaxy-Fold-Serie ist in vergleichbaren Preisregionen angesiedelt, während andere Anbieter ihre faltbaren Modelle teils etwas günstiger auf den Markt bringen. In früheren Spekulationen war sogar von rund 2.300 Dollar – also etwa 2.000 Euro – die Rede gewesen.

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Preis noch offen

Ob dieser Betrag tatsächlich Bestand haben wird, bleibt jedoch ungewiss. Bei neuen Geräten steht der endgültige Verkaufspreis oft erst unmittelbar vor der offiziellen Präsentation fest: Schwankungen bei Speicherpreisen oder Bauteilkosten können bis dahin noch erheblichen Einfluss auf die Kalkulation nehmen.

Gleichzeitig deutet einiges darauf hin, dass Apple eine neue Produktlinie im Hochpreissegment aufbaut. Nach dem Vorbild der Apple Watch Ultra könnten künftig weitere Geräte unter diesem Namenszusatz erscheinen – darunter Berichten zufolge auch ein besonders leistungsstarkes MacBook. Sollte das faltbare iPhone in dieses Ultra-Umfeld eingeordnet werden, wäre am Ende auch ein noch höherer Preis denkbar.

Samsungs Reaktion

Der erwartete Markteintritt des iPhone Fold hat bereits jetzt Auswirkungen auf die Konkurrenz. Samsung plant offenbar eine strategische Neuausrichtung in der Preisgestaltung: Trotz aktuell steigender Kosten für Speicherchips und Halbleiter soll das kommende Galaxy Z Fold 8 nicht teurer werden als sein Vorgänger. Als ausschlaggebender Grund gilt der bevorstehende Einstieg von Apple: Da der Konzern sein Foldable zu einem Preis von rund 2.000 Dollar anbieten dürfte, sieht sich Samsung – das bislang in diesem Segment kaum Konkurrenz hatte – zu einer entsprechenden Preisanpassung veranlasst.