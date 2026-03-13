Schwerer Unfall auf S6: Fahrer in Lebensgefahr nach Überschlag

Auf der S6 bei Kindberg-Dörfl endete eine Freitagsfahrt im Wrack – ein Mann schwebt nach schwerem Unfall in Lebensgefahr.

Freitagfrüh kam es auf der Semmering-Schnellstraße (S6) im Bereich Kindberg-Dörfl zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Pkw eines 40-jährigen österreichischen Mannes überschlug sich auf der Strecke.

Nach Angaben der Einsatzkräfte touchierte das Fahrzeug zunächst die Aufpralldämpfer, ehe es frontal in die Lärmschutzwände prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto in den Bereich der Auffahrt Kindberg-Dörfl geschleudert, wo es schließlich auf der Seite liegend zum Stillstand kam.

Lebensgefährliche Verletzungen

Der Fahrer saß im Wrack eingeklemmt und musste mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Er zog sich bei dem Unfall ein Polytrauma (mehrere gleichzeitige Verletzungen) zu und wurde noch an der Unfallstelle notfallmedizinisch versorgt. Das Rote Kreuz Bruck an der Mur rückte mit insgesamt vier Fahrzeugen an. Anschließend übernahm der Notarzthubschrauber Christophorus 17 den Transport des lebensgefährlich verletzten Mannes in das Krankenhaus Wiener Neustadt.

Großer Feuerwehreinsatz

Auf Seiten der Feuerwehr standen die Feuerwehren Kindberg-Stadt und Krieglach im Einsatz – insgesamt 30 Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen. Während der Bergungsarbeiten musste die Schnellstraße in beiden Fahrtrichtungen vollständig für den Verkehr gesperrt werden.

Die Autobahnpolizei Bruck an der Mur ermittelt derzeit noch zur genauen Unfallursache.