Brand am Flughafen Dubai – Flugverkehr eingestellt

Ein Drohnenangriff trifft einen der meistfrequentierten Flughäfen der Welt – und der Betrieb steht still.

Ein Drohnenangriff hat am Montagmorgen den Flugbetrieb am internationalen Flughafen Dubai zum Erliegen gebracht. Die Zivilluftfahrtbehörde ordnete eine vorübergehende Einstellung des Betriebs an. Das Medienbüro Dubais begründete den Schritt auf der Plattform X als „Vorsichtsmaßnahme zur Gewährleistung der Sicherheit aller Passagiere und Mitarbeiter“.

Ein durch den Vorfall ausgebrochenes Feuer konnte demnach unter Kontrolle gebracht werden, Verletzte gab es keine. Zuvor hatte das Medienbüro mitgeteilt, dass ein Treibstofftank von dem Drohnenangriff betroffen gewesen sei.

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Regionaler Konflikt

Der Vorfall steht im Zusammenhang mit einem seit dem 28. Februar andauernden bewaffneten Konflikt, den die USA und Israel mit Luftangriffen auf den Iran eröffnet hatten. Bereits am ersten Kriegstag wurden dabei der oberste Revolutionsführer Ayatollah Ali Chamenei sowie weitere hochrangige Mitglieder der iranischen Führung getötet. Teheran reagiert seither mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-amerikanische Einrichtungen in der Region.

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Auch die Vereinigten Arabischen Emirate sind regelmäßig Ziel solcher Angriffe, die sich unter anderem wiederholt gegen den Flughafen Dubai gerichtet haben. Nach eigenen Angaben hat die emiratische Luftabwehr seit Kriegsbeginn mehr als 1.500 iranische Drohnen und knapp 300 Raketen abgefangen. Das Verteidigungsministerium des Golfstaates beziffert die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Kampfhandlungen auf sechs, darunter vier Zivilisten.

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