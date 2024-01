8,50 Euro für 5 Cevapcici: So teuer sind die Preise in Kopaonik

Mit der Eröffnung der Skisaison auf dem Kopaonik, einem der bekanntesten Skiresorts in Serbien, strömen wieder zahlreiche Touristen und Skifahrer in die Region. Die Gastfreundschaft des Personals in den Restaurants und Cafés ist bemerkenswert, doch die hohen Preise könnten für einige Besucher überraschend sein.

Die Bewohner von Kopaonik und den umliegenden Orten sind stark vom saisonalen Tourismus und der Gastronomie abhängig. Dies ist besonders im Winter der Fall, wenn der Berg am meisten besucht wird. Von Dezember bis Ende März ist der Kopaonik voller Touristen und die Preise in den Lokalen, die direkt an den Pisten liegen oder bei Skifahrern beliebt sind, sind im Vergleich zu den etwas abgelegenen Einrichtungen und sogar im Vergleich zu Belgrad hoch.

Ein konkretes Beispiel für die hohen Preise ist eine Rechnung aus einem Café direkt an der Piste: Zwei Schnäpse und ein Cappuccino kosteten dort 8,36 Euro. In einem bekannten Restaurant in der Nähe von Kopaonik war die Rechnung für die gleichen drei Getränke, plus Mittagessen (eine halbe Portion Lammfleisch mit Fladenbrot), nur etwa 0,17 Cent weniger.

In den attraktivsten Lokalen kostet eine Portion von 250 Gramm Fleisch (fünf Cevapcici) 10,24 Euro (1.200 Dinar). In einem weiter entfernten Restaurant kostet die gleiche Portion nur 2,13 Euro (250 Dinar). Der Unterschied beträgt also 8,11 Euro.

Im Durchschnitt zahlen Besucher fast überall ca. 9 Euro für drei Getränke: Glühwein kostet etwa 2,56 Euro, Cappuccino und Espresso sogar bis zu 2,39 Euro. Darüber hinaus gibt es in attraktiven Boutiquen, die Ski- und Sportausrüstung verkaufen, keine Rabatte. Wer also etwas benötigt, sollte sich auf erhebliche Kosten vorbereiten.

Trotz der hohen Preise bleibt der Kopaonik ein beliebtes Reiseziel für Skifahrer und Touristen. Die Kombination aus hervorragender Gastfreundschaft und erstklassigen Skibedingungen scheint die Besucher immer wieder anzulocken.