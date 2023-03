93-jährige Wienerin attackiert Betreuerin mit einem Messer

Eine Seniorin aus Wien (93), die seit einiger Zeit häusliche Pflegedienste in Anspruch nimmt, griff ihre Betreuerin mit einem Küchenmesser an.

Die Pflegekraft, die sich 24 Stunden am Tag um eine 93-jährige Frau kümmert, war damit beschäftigt, das Abendessen in der Küche zuzubereiten. In diesem Moment forderte die 93-jährige Frau ihre Betreuerin auf, die Wohnung, in der sie ihr half, sofort zu verlassen.

Die alte Frau nahm daraufhin ein Küchenmesser und versuchte angeblich, ihre Betreuerin mit einer stechenden Bewegung auf den Kopf zu schlagen. Der Betreuerin gelang es, sich mit einem Schneidebrett gegen den Angriff zu wehren und um Hilfe zu rufen. Daraufhin ließ die ältere Frau das Messer fallen und verließ die Küche.

Mehrmals soll sie ihre Betreuerin nicht erkannt und sie aufgefordert haben, die Wohnung zu verlassen.

Die Polizisten brachten die Seniorin vor den Amtsarzt. Die Verdächtige wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde ein mündlicher Haftbefehl wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Ob die Verdächtige im Gefängnis oder in einer Sondereinrichtung landet, ist noch nicht offiziell bestätigt.