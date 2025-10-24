Ab heute: Hofer erweitert sein Produktsortiment

Mehr Vielfalt ohne tierische Produkte: HOFER erweitert pünktlich zum Weltvegantag sein Sortiment und reagiert damit auf den wachsenden Trend zur pflanzlichen Ernährung.

HOFER reagiert auf den bevorstehenden Weltvegantag am 1. November mit einer umfassenden Sortimentserweiterung im Bereich pflanzlicher Lebensmittel. Der Discounter baut ab sofort sein Angebot an veganen Produkten aus und unterstreicht damit sein Engagement im Rahmen der Nachhaltigkeitsinitiative „Heute für Morgen“. Besonders Konsumenten mit speziellen Ernährungsbedürfnissen profitieren von der erweiterten Produktpalette, die sowohl leistbar als auch abwechslungsreich gestaltet ist.

Insgesamt führt der Lebensmittelhändler im Jahresverlauf mehr als 800 vegane Artikel, wobei zahlreiche davon das internationale V-Label der Veganen Gesellschaft Österreich tragen – ein Qualitätssiegel, das die rein pflanzliche Zusammensetzung garantiert. Die Sortimentserweiterung folgt auf eine kürzlich durchgeführte Preissenkungsaktion bei zahlreichen Produkten – eine Entlastung für preisbewusste Konsumenten in Zeiten anhaltender Teuerung. Die neuen veganen Artikel werden ab dem 24. Oktober in den Regalen zu finden sein.

Ernährungstrend wächst

Daten der Statistik Austria belegen bereits für 2023 einen signifikanten Rückgang beim Konsum von Fleisch- und Milchprodukten. Die zunehmende Hinwendung zu pflanzlicher Ernährung basiert sowohl auf gesundheitlichen Überlegungen als auch auf ethischen Aspekten im Umgang mit Tieren.

Ein weiterer Vorteil dieser Ernährungsform liegt in ihrer positiven Klimabilanz, da pflanzliche Produkte deutlich geringere Emissionen verursachen als tierische Lebensmittel.

Vielfältiges Angebot

Das erweiterte Sortiment umfasst unter anderem FELIX Sugo in veganer Bolognese-Variante, glutenfreie Teigwaren von MYVAY, BON-RI Express Reis sowie Bio-Fertiggerichte mit orientalischen und thailändischen Geschmacksrichtungen. Ergänzt wird das Angebot durch Bio-Quinoa (südamerikanisches Getreide) Mix, sojafreie Veggie-Chunks, veganen Fruchtgummi der Marke SWEET LAND, MOSER ROTH Schokolade in veganer Ausführung sowie den Milchersatz ALPRO This is not m*lk.

Mit dieser strategischen Sortimentserweiterung verfolgt HOFER nicht nur das Ziel, eine breitere Produktvielfalt anzubieten, sondern legt auch Wert auf transparente Zutatenlisten, die den Kunden eine fundierte Kaufentscheidung ermöglichen.