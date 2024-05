Ab September 2024: Dieser Supermarkt erhöht Gehälter

Lidl Österreich erhöht erneut die Lehrlingsgehälter Jetzt bewerben: Neuer Lehrstart im September 2024 1.270 Euro im ersten Lehrjahr! Das kann sich sehen lassen, denn damit gehört Lidl Österreich zum Spitzenfeld im österreichischen Einzelhandel. Zusätzlich warten attraktive Prämien und zahlreiche Karriere-Chancen. Bewerbungen für den Lehrstart im Herbst 2024 sind weiterhin möglich.

Die Lehre bei Lidl Österreich lohnt sich ab sofort noch mehr: Für den Lehrstart im September 2024 erhöht Lidl Österreich einmal mehr die Gehälter – und zwar für alle Lehrlinge! Bereits im ersten Lehrjahr warten dann 1.270 Euro. Das zweite Lehrjahr bringt zukünftig 1.480 Euro, das dritte sogar 1.870 Euro. Zusätzlich bekommen alle Lehrlinge jährlich bis zu 240 Euro Einkaufsgutscheine geschenkt. Für besonders gute Zeugnisse während der Ausbildung kommen noch einmal 300 Euro an Prämie dazu. Damit ist man österreichweit einer der attraktivsten Lehrlingsausbilder im Einzelhandel.

„Die Lehre hat bei Lidl Österreich schon immer einen hohen Stellenwert. Denn wir sehen unsere Lehrlinge als eine Investition für die Zukunft und als unsere Führungs- und Fachkräfte von morgen. Sie bringen frischen Wind und lernen Abläufe und Betriebsprozesse von Anfang an kennen. So können wir früh neue Talente entdecken und zu Spitzenfachkräften formen“, so Natalie Flatz, Geschäftsleitung Personal bei Lidl Österreich.

Lesen Sie auch: Änderungen bei Lidl-App gegen TeuerungswelleInmitten der fortschreitenden Teuerungswelle suchen Konsumentinnen und Konsumenten nach effizienten Wegen, das Haushaltsbudget zu schonen.

Änderungen bei Lidl-App gegen TeuerungswelleInmitten der fortschreitenden Teuerungswelle suchen Konsumentinnen und Konsumenten nach effizienten Wegen, das Haushaltsbudget zu schonen. Konkurrenz für Lidl & Co.: Deutscher Supermarkt kommt nach ÖsterreichHeimische und internationale Online-Händler bekommen für ihre Produkte eine neue Verkaufsplattform in Österreich.

Konkurrenz für Lidl & Co.: Deutscher Supermarkt kommt nach ÖsterreichHeimische und internationale Online-Händler bekommen für ihre Produkte eine neue Verkaufsplattform in Österreich. "Lidl lohnt sich?!": Aktion bringt Kunden zum LachenDoch jüngst hat ein einzelner Vorfall die Botschaft hinter diesem Slogan auf die Probe gestellt.

Attraktive Ausbildung, neue Benefits

Die Lehrlingsausbildung bei Lidl Österreich ist oft auch der erste Schritt auf der Karriereleiter – beispielsweise mit dem „Young-Leaders-Programm“ für angehende Führungskräfte. Auch Lehre mit Matura ist möglich. Neben spannenden Praxisstunden warten intensive und lehrreiche Workshops zu den Themen Persönlichkeitsbildung, Selbstvertrauen und Teamgeist auf die Lehrlinge. Alle Lehrlinge in den Filialen bekommen für ihre Ausbildung außerdem ein iPad, das sie nach Abschluss der Lehre behalten dürfen. Daneben gehören Erfolgsprämien wie ein Zuschuss zum Führerschein B für gute Leistungen oder Team-Events zur Ausbildung. Zum Abschluss der Lehre wartet heuer erstmals ein besonderes Highlight: Es gibt VIP-Pässe inklusive Goodiebags für das Frequency Festival in St. Pölten!