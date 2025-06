Achtung, Urlauber: Balkanland hebt ab heute die Spritpreise an!

Preisschock an montenegrinischen Tankstellen: Seit Mitternacht müssen Verbraucher tiefer in die Tasche greifen. Alle Treibstoffsorten wurden teurer.

In Montenegro sind seit Mitternacht die Treibstoffpreise erneut angestiegen. Wie das Ministerium für Energie und Bergbau mitteilte, verteuerten sich sämtliche Treibstoffsorten um ein bis zwei Cent pro Liter.

Am stärksten betroffen ist das Heizöl mit einer Preissteigerung von zwei Cent – Verbraucher müssen nun 1,24 Euro pro Liter bezahlen. Für Autofahrer kostet der Liter Eurosuper 95 jetzt 1,43 Euro, während Eurodiesel für 1,30 Euro je Liter an den Tankstellen angeboten wird.

⇢ Automatisch gespeicherter Entwurf



Preise im Detail

Wer auf die höherwertige Variante Eurosuper 98 setzt, muss 1,46 Euro pro Liter berappen. Die aktualisierten Preise bleiben bis Ende Juni in Kraft – genauer gesagt bis zum 30. Juni um Mitternacht.

Die aktualisierten Preise bleiben bis Ende Juni in Kraft.

Regionaler Vergleich

Trotz der jüngsten Erhöhung bleibt Montenegro im regionalen Vergleich weiterhin günstig für Urlauber. Während der Liter Eurosuper 95 in Montenegro jetzt 1,43 Euro kostet, zahlen Autofahrer in Serbien deutlich mehr – rund 1,60 Euro pro Liter. Auch in Kroatien liegen die Preise mit etwa 1,50 Euro höher als in Montenegro.

Noch teurer tankt man in Griechenland, wo für den Liter Benzin bis zu 1,84 Euro fällig werden. Nur in Nordmazedonien, Bulgarien und Bosnien-Herzegowina ist das Tanken mit Preisen zwischen 1,24 und 1,32 Euro pro Liter noch günstiger als in Montenegro.

Die Preisentwicklung in Montenegro entspricht einem regionalen Trend. In den meisten Balkanstaaten werden die Treibstoffpreise alle zwei Wochen angepasst, wobei internationale Marktpreise und Wechselkurse als Grundlage dienen.