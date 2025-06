Das sind die 10 besten kostenlosen Badeplätze in Österreich!

Während viele Strandbäder Eintritt verlangen, verstecken sich in Österreich wahre Badeparadiese ohne Kassenhäuschen. Diese zehn Seen-Juwelen warten auf Entdeckung.

Sonnen, schwimmen, entspannen – und das völlig kostenfrei? In Österreich ist genau das möglich. Zahlreiche wunderschöne Badeplätze an heimischen Seen laden ohne Eintrittskarten zum erfrischenden Badevergnügen ein. Wir haben zehn Orte zusammengestellt, an denen Sie diesen Sommer kostenlos ins kühle Nass eintauchen können. Packen Sie Ihr Handtuch ein und los geht’s!

Die warmen Sonnenstrahlen auf der Haut spüren, die Füße ins erfrischende Wasser tauchen – und dabei keinen Cent für den Eintritt bezahlen. Diese Kombination gibt es tatsächlich noch: Österreich bietet eine Vielzahl an traumhaften Badeplätzen an Seen, die weder Ihrer Brieftasche noch Ihren Nerven zusetzen. Keine überteuerten Zugänge, keine exklusiven Hotelstrände – einfach Handtuch einpacken und den Tag genießen.

Unsere Übersicht zeigt Ihnen, wo Sie in diesem Sommer in Österreich gratis baden können. Wussten Sie übrigens, dass die Österreichischen Bundesforste landesweit rund 70 kostenlose Naturbadeplätze an ihren Seen anbieten? Diese Schätze verteilen sich auf beliebte Gewässer wie den Attersee, Wörthersee, Traunsee oder Grundlsee.

Kärntner Perlen

Im Herzen Klagenfurts finden Sie einen kleinen, öffentlichen Badeplatz mit direktem Zugang zum berühmten Wörthersee. Der Spot bietet eine perfekte Kombination aus städtischem Flair und Seeidylle – mit Liegewiese, Steg und herrlichem Blick über das Wasser.

Der kostenlose Badeplatz beim Toscanapark besticht durch kristallklares, erfrischendes Wasser und beeindruckende Fotomotive. Besucher können sich auf einer gepflegten Liegewiese entspannen, problemlos ins Wasser gelangen und die majestätische Bergkulisse bewundern. Besonders die Abendstunden verzaubern mit spektakulären Sonnenuntergängen.

In Weiden erwartet Sie ein unkomplizierter, naturbelassener Zugang zum Neusiedler See. Mit einem praktischen Holzsteg und flachem Wasser eignet sich dieser Ort hervorragend für Familien mit Kindern und entspannte Nachmittagsstunden. Nach dem Badevergnügen lockt der nahegelegene Seeplatz mit Eisspezialitäten.

Wie ein Stück Karibik mitten im Salzkammergut präsentiert sich dieser frei zugängliche Badeplatz mit seinem türkisblauen Wasser. Flache Uferbereiche, ausreichend Platz für Sonnenanbeter und ein einladender Badesteg kennzeichnen diesen Ort. Ein Besuch am späten Nachmittag lohnt sich besonders, wenn sich die Besucherzahlen verringern.

Versteckte Schätze

Zu den Klassikern unter Kärntens kostenlosen Seezugängen zählt dieser Badeplatz. Schattenspendende Bäume, klares Wasser und gelegentlich sogar Grillmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe machen ihn zu einem beliebten Ausflugsziel – und das alles ohne Eintrittsgebühren.

Ein Geheimtipp für Ruhesuchende: Weitläufige Wiesen, Vogelgezwitscher als natürliche Hintergrundmusik und ein sanfter Einstieg ins Wasser charakterisieren diesen Ort. Hier können Sie den Sommer fernab von Trubel und Kassenhäuschen in vollen Zügen genießen.

Naturliebhaber finden hier ihr Paradies. Der Badeplatz verzichtet auf aufwendige Infrastruktur, überzeugt jedoch mit reichlich Wasser, großzügigen Liegeflächen und wohltuender Ruhe. Das tiefblaue Wasser des Sees macht diesen Ort zum idealen Ziel für Tagesausflüge mit Picknickkorb.

Der Seezugang in Jois überrascht mit unaufdringlichem Charme: Ein kleiner Steg, einige strategisch platzierte Bänke und viel Raum zum Abschalten erwarten die Besucher. Der Platz eignet sich perfekt für spontane Wasserausflüge nach Feierabend oder ungeplante Badeabenteuer.

Seekirchen bietet einen öffentlichen, gebührenfreien Zugang zum Wallersee mit familienfreundlichem, flachem Einstieg, weitläufiger Liegewiese und beeindruckendem Seeblick. Besonders Familien schätzen die ruhige Atmosphäre dieses Badeplatzes.

Der Faaker See beeindruckt mit seinem türkisfarbenen Wasser, das an professionelle Bildbearbeitung erinnert – und in Drobollach finden Sie einen gepflegten, eintrittsfrei zugänglichen Badeplatz. Die großzügige Anlage verfügt über einen Badesteg, eine Rutsche und eine Terrasse, was sie besonders bei Familien beliebt macht. Direkt vor dem Eingang befindet sich ein großer Parkplatz – für diesen fällt allerdings eine Gebühr an.

Auch an weiteren Seen wie dem Mondsee, Zeller See, Faaker See oder Wolfgangsee existieren kostenlose Badebuchten – manche direkt in Ortsnähe, andere etwas versteckter. Ein Tipp für Sparfüchse: Besonders am Ossiacher See im Seebad St. Andrä lohnt sich die Anreise mit dem Fahrrad – der Eintritt ist frei, nur für das Parken wird tagsüber eine Gebühr verlangt.

Viele Gemeinden weisen diese Plätze speziell aus – ein Blick auf die kommunalen Websites oder die Informationstafeln vor Ort kann sich durchaus lohnen. Die meisten kostenlosen Badeplätze verfügen über gepflegte Liegewiesen, Stege und oft auch sanitäre Anlagen, wobei für Parkplätze teilweise Gebühren anfallen können.