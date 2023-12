Achtung: Weihnachtsdeko kann dich krank machen!

Weihnachten steht vor der Tür und mit ihm die Vorfreude auf das Schmücken des Baumes und das Aufhängen der Weihnachtsdekoration. Doch während wir uns an den funkelnden Lichtern und glitzernden Kugeln erfreuen, vergessen wir oft, dass diese jährlich ausgepackten Schmuckstücke auch ein Gesundheitsrisiko darstellen können.

„Wir verbringen zwar viel Zeit damit, unsere Wohnungen vor den Festtagen zu reinigen, aber der Zustand unserer Weihnachtsdekoration wird oft vernachlässigt“, warnt Jordan Harvey, Geschäftsführer des Reinigungsunternehmens Hashtag Clean in Crawley (Großbritannien).

Wer kennt es nicht? Die Weihnachtsdekoration wird oft in feuchten Dachböden oder Lagerräumen aufbewahrt, was zu Schimmelbildung führen kann. „Wenn sie nicht sauber gehalten und richtig gelagert wird, kann sie feucht und staubig werden und einen Nährboden für Schimmel und Mehltau bilden“, erklärt Harvey. Die Folgen können gesundheitlich bedenklich sein: Schimmelpilze können Allergien auslösen, Asthmatiker beeinträchtigen und sogar zu Atemproblemen führen.

Plastikbaum besser für Allergiker

Auch der Weihnachtsbaum selbst kann eine Quelle für Schimmelsporen sein. „Künstliche Bäume können die bessere Wahl sein, wenn es Mitbewohner mit Allergien gibt, da echte Bäume die Schimmelsporen in der Luft erhöhen können, besonders wenn es kalt ist und die Fenster meist geschlossen sind“, rät Harvey.

Neben Schimmel kann auch Staub, der sich gerne auf Weihnachtsschmuck niederlässt, gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders der Baumschmuck ist häufig mit Staub und Tierhaaren belastet, da diese in der Luft schweben und an jeder Oberfläche haften bleiben. Je nach Standort des Baumes kann der Schmuck sogar Fettpartikel aus der Luft aufnehmen, was die Reinigung erschwert. Staubpartikel können beim Einatmen eine Reaktion des Immunsystems auslösen, die von Niesen und Husten bis hin zu Asthmaanfällen reichen kann.

Ungeziefer

„Echte Weihnachtsbäume oder Kränze enthalten zweifellos Ungeziefer und Insekten“, sagt Dempsey. Zwar stellen die meisten dieser kleinen Plagegeister keine direkte Gefahr für uns dar, doch können sie durchaus Probleme verursachen. „Der Weihnachtsschmuck sollte im Keller deshalb in stabilen Plastikbehältern mit Deckel aufbewahrt werden und nicht in Pappkartons“, empfiehlt sie. „Pappe ist das perfekte Nistmaterial für Mäuse und Ratten, die sie durchnagen. Ratten urinieren und verbreiten Krankheiten wie Leptospirose und Salmonellen.“

Mit der richtigen Lagerung und Reinigung kann man die gesundheitlichen Risiken jedoch minimieren und unbeschwert die festliche Atmosphäre genießen. Denk daran: Ein sauberer Weihnachtsschmuck ist nicht nur schöner, sondern auch gesünder!