Action-Held Chris Hemsworth erfüllt großen Wunsch von Wiener Bub Teo (9)

Einer der größten Hollywoodstars unserer Zeit, Chris Hemsworth, ist in Wien und dreht Szenen für die Fortsetzung des Netflix-Action-Hits “Tyler Rake: Extraction”. Der kleine Teo (9) besuchte das Set und durfte den Action-Helden sogar umarmen.

Wien steht seit Tagen Kopf: Der 38-jährige Mega-Star Chris Hemsworth kam unter großem Getöse am Dienstagabend in der Hauptstadt an und wohnt während seines Aufenthalts in der Hauptstadt im Hotel “Melia” in der Donaustadt, nahe des Film-Sets auf der Wiener Donauplatte. Seit seiner Ankunft stehen täglich Fans auf der Wiener Donauplatte und erhoffen sich ein Bild mit dem Superstar machen zu dürfen.

So auch der kleine Teo, der es am Donnerstag dann schließlich schaffte, dem großen Film-Helden nahe zu kommen und sogar ein Foto mit ihm zu schießen.

Sympathiepunkte

Der Australier ist allseits beliebt und bekannt dafür, entspannt und zugänglich zu sein. Das bewies er auch im Umgang mit dem 9-jährigen Buben. Mit “Hello little guy!”, sprach er Teo während einer Drehpause an, der ihm prompt auf Englisch antwortete. “Man merkt, dass der Schauspieler selbst Vater ist. Er hat gar keine Allüren, er hat Teo gleich umarmt”, strahlte auch Papa Dragomir.