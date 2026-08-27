Afrika bringt jetzt Saharastaub nach Österreich

Österreich steht noch einmal ein kräftiger Hitzeschub bevor. Mit der warmen Luft aus dem Süden gelangt gleichzeitig Saharastaub ins Land. Dadurch kann sich der Himmel vielerorts milchig und diesig zeigen.

Am Donnerstag dominiert in weiten Teilen Österreichs der Sonnenschein. Ganz klar bleibt der Himmel allerdings nicht überall: Mit einer föhnigen Südströmung wird Saharastaub in höheren Luftschichten nach Österreich transportiert.

Besonders im Westen macht sich gleichzeitig der Föhn bemerkbar. Von Oberösterreich bis ins Nordburgenland frischt der Wind aus Ost bis Südost lebhaft auf.

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Vereinzelte Nebel- und Hochnebelfelder, etwa im Lungau oder im östlichen Weinviertel, lösen sich im Laufe des Vormittags rasch auf.

Die Temperaturen steigen auf 27 bis 33 Grad. Vor allem in Tirol sind lokal Werte um 33 Grad möglich.

Am Freitag bis zu 36 Grad

Noch heißer wird es am Freitag. In den meisten Regionen scheint erneut häufig die Sonne, Saharastaub in der Atmosphäre kann den Himmel allerdings deutlich diesiger erscheinen lassen.

Gleichzeitig legt der Wind zu. Vor allem in den Alpen wird der Südföhn kräftig bis stürmisch. In Niederösterreich, Wien und im Nordburgenland weht starker Südostwind.

Die Höchstwerte liegen bei 29 bis 35 Grad, örtlich sind sogar 36 Grad möglich. Besonders heiß wird es im Flachgau, in Ober- und Niederösterreich sowie in der Obersteiermark.

Deutlich weniger heiß bleibt es im äußersten Westen Österreichs. Dort werden stellenweise nur rund 26 Grad erreicht.

In der Nacht kommen Gewitter

Lange hält die heiße und überwiegend sonnige Wetterlage allerdings nicht an.

Im Laufe des Freitagabends und in der Nacht auf Samstag ziehen von Westen her zunehmend Regenschauer und teilweise kräftige Gewitter auf.

Damit könnte auch der Saharastaub noch einmal sichtbar werden: Wo Regen fällt, können die Staubpartikel aus der Atmosphäre ausgewaschen werden.