Für zahlreiche Bahnreisende auf der Weststrecke begann der Donnerstag mit erheblichen Problemen. Eine Stellwerkstörung im Bereich des St. Pöltner Hauptbahnhofs brachte den Zugverkehr am Morgen durcheinander.

Gegen 9 Uhr kam es rund um St. Pölten zu größeren Einschränkungen. Züge konnten teilweise nicht wie geplant weiterfahren, auch Reisende am Bahnhof Tullnerfeld waren von längeren Wartezeiten betroffen.

Eine Pendlerin, die von Wien nach St. Pölten unterwegs war, berichtete, dass ihr Zug zunächst in Tullnerfeld warten musste. St. Pölten habe zu diesem Zeitpunkt nicht angefahren werden können, schließlich sei der Zug wieder Richtung Wien gefahren.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Auch direkt am Hauptbahnhof St. Pölten warteten Reisende auf ihre Weiterfahrt.

ÖBB bestätigen Stellwerkstörung

Die ÖBB bestätigten die Probleme. Sprecher Christopher Seif erklärte, dass es im Bereich des St. Pöltner Hauptbahnhofs eine Stellwerkstörung gebe.

Einzelne Fernverkehrszüge wurden deshalb umgeleitet. Bei diesen Verbindungen entfiel der Halt am St. Pöltner Hauptbahnhof.

Für den Nahverkehr wurde teilweise ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Sperre war laut den zunächst veröffentlichten Angaben bis voraussichtlich 10 Uhr angekündigt.

Bereits am Mittwoch Probleme in Wien

Schon am Mittwoch hatte es im österreichischen Bahnverkehr Einschränkungen gegeben. Am Wiener Hauptbahnhof war gegen 11.30 Uhr ein leerer Personenzug mit einem Güterzug in Berührung gekommen.

Nach Angaben der ÖBB wurde dabei niemand verletzt. Infolge des Vorfalls waren Zugfahrten unter anderem zwischen Wien Hauptbahnhof und Gramatneusiedl nur eingeschränkt möglich.

Zusätzlich kommt es derzeit wegen Reparaturarbeiten nach einem Kabelbrand im Bereich des Wiener Pratersterns zu größeren Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr.

Die ÖBB haben deshalb Ersatz- und Umleitungsmaßnahmen eingerichtet. Gültige ÖBB-Tickets werden auf mehreren betroffenen Strecken auch bei den Wiener Linien anerkannt.