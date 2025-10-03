AK: Die Menschen brauchen mehr Chancen zum Weiterlernen

Wer in der Arbeit vorwärts kommen will, muss oft Neues lernen. Die Arbeiterkammer unterstützt die Menschen dabei.

Für den einen geht es einmal darum, den Pflichtschulabschluss nachzuholen oder besser Deutsch zu lernen. Die andere hat schon einen guten Abschluss. Aber jetzt will sie mithalten bei der Digitalisierung. Oder sie will einen neuen Job im Bereich Klimaschutz. „Dafür muss es Kurse geben, die sich alle leisten können“, sagt Dominik Pezenka. Er leitet die Abteilung Lehrausbildung und Bildungspolitik in der AK Wien. „Wir helfen beim Weiterlernen.“

150 Euro von der AK fürs Weiterlernen



Vor allem gibt es von der Arbeiterkammer Wien den 150 Euro-Bildungsgutschein. Diesen Gutschein können sich Mitglieder der AK Wien holen, die in einem Wiener Unternehmen arbeiten. Den Gutschein können sie für ausgewählte Kurse einsetzen – von Sprachkursen in Deutsch oder Englisch bis hin zu Kursen im Bereich Digitalisierung (mehr im Kasten).

FOTO: AK

Die Arbeiterkammer tut selbst etwas, damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiterlernen können. Sie setzt sich aber auch dafür ein, dass die Bundesregierung mehr dafür tut. „Wir haben schon erreicht, dass etwa das Nachholen des Pflichtschulabschlusses bezahlt wird oder Lehre mit Matura gratis ist“, sagt Dominik Pezenka. „Jetzt ist auch geplant, dass Kurse in Deutsch als Zweitsprache gratis sind. Dafür ist mehr Geld nötig.“

„Fürs Weiterlernen muss es Kurse geben, die sich alle leisten können. Wir helfen dabei.“

– Dominik Pezenka, Leiter der Abteilung Lehrausbildung und Bildungspolitik in der AK Wien

FOTO: AK/Johannes Zinne

Konkret muss das öffentliche Budget für Erwachsenenbildung erhöht werden, fordert die Arbeiterkammer. Und sie verlangt auch, dass die Unternehmen mehr für die Weiterbildung ihrer Beschäftigten tun.

Auch Unternehmen müssen helfen



Tatsache ist: Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen immer mehr selbst fürs Weiterlernen, die Unternehmen weniger. „Der Fachkräftemangel, den manche Branchen beklagen, ist oft hausgemacht“, kritisiert Dominik Pezenka. Die AK fordert, dass alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Anspruch auf mindestens eine Woche Weiterbildung pro Jahr in der bezahlten Arbeitszeit bekommen.

FOTO: AK

AK Bildungsgutschein für Ihr Vorwärtskommen

Weiterlernen verbessert Ihre Chancen im Beruf. Das soll nicht am Geld scheitern. Deshalb gibt es den AK Bildungsgutschein in Höhe von 150 Euro.

Den 150 Euro-Bildungsgutschein können Sie sich von der AK Wien holen, wenn Sie in einem Wiener Unternehmen arbeiten und Mitglied der AK Wien sind. Sie können ihn für ausgewählte Kurse einsetzen – von Kursen in Deutsch bis hin zu Kursen im Bereich Digitalisierung.

Selbstverständlich bekommen auch Lehrlinge oder freie Dienstnehmerinnen und freie Dienstnehmer den Bildungsgutschein. Für Eltern in Karenz gibt es 200 Euro.

Für Kurse im Bereich Digitalisierung gibt es zusätzlich 150 Euro Digi-Bonus zum Bildungsgutschein dazu.

Den AK Bildungsgutschein erhalten Sie unter wien.arbeiterkammer.at/bildungsgutschein | Servicetelefon 0800 311 311

AK für Ihre Chance aufs Weiterlernen Das öffentliche Budget für Gratis-Weiterbildungsangebote muss erhöht werden. So können auch Gratis-Kurse in Deutsch finanziert werden.

Berufserfahrung und Können der Menschen: Die Ausbildung aus anderen Ländern muss in Österreich öfter anerkannt werden.

Weiterbildung in der Arbeitszeit: Beschäftigte müssen das Recht auf eine Woche bezahlte Arbeitszeit pro Jahr fürs Weiterlernen bekommen.

