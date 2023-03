Aktion mit bösen Folgen: Kunden streiten sich wegen Cevapcici (VIDEO)

Im Supermarkt der berühmten Kette Lidl, die seit Jahren in Serbien tätig ist, herrschte in mehreren Städten ein totales Chaos und Streit zwischen Kunden. Wie es in den Beschreibungen der Videos heißt, die innerhalb kürzester Zeit in sozialen Netzwerken viral geworden sind, ist der Grund für den Kampf der Kauf von billigen Cevapcici.

In einem der Videos, die in sozialen Netzwerken erschienen, ist eine ältere Frau zu sehen, die versucht, eine Packung Cevapcici zu nehmen, während sie eine andere daran hindert.

„Damen, bitte… Wir rufen den Sicherheitsdienst, das macht keinen Sinn“, lautete der Kommentar einer Frau mitten im Kampf um die berühmten Rindfleisch- und Schweinefleischspieße.

Eine große Anzahl von Bürgern stand davor und wartete auf den Einlass, damit sie sich ihre Cevapcicipackung schnappen.

Cevapcici für weniger als 2.7 Euro

Nach den in den lokalen Medien verfügbaren Informationen zu urteilen, hat Lidl eine Aktion für seine Kunden vorbereitet, bei der ab dem 23. März der Preis für Cevapcici auf 2,7 Euro gesenkt wurde. Da die Aktion sechs Tage dauerte, wollten am letzten Tag viele Kunden die Restbestände „abholen“, wobei es untereinander zu Konflikten kam.

Sind Cevapcici das Problem?

Zahlreiche Nutzer sozialer Netzwerke weisen darauf hin, dass das größte Problem in den oben genannten Videos nicht einmal der Streit ist, sondern die Tatsache, dass Menschen darum kämpfen, Lebensmittel mit einem Rabatt zu kaufen.

In den meisten Videos sind Pensionisten zu sehen, und Social-Media-Nutzer weisen in ihren Kommentaren darauf hin, dass hinter diesem Phänomen die Tatsache steckt, dass die Pensionen in Serbien sehr niedrig sind und die meisten Senioren nach dem Bezahlen ihrer Rechnungen nicht genug Geld für Lebensmittel übrig haben. Diese Menschen seien gezwungen, Lebensmittel so billig wie möglich einzukaufen und dafür zu kämpfen.

Übrigens betrug die durchschnittliche Pension im Februar dieses Jahres nach Angaben des Republikfonds für Pensions- und Invalidenversicherung der Republik Serbien 322 Euro (37.813 Dinar) , die eine Reihe von Menschen in den sozialen Medien als unzureichend zum Leben bezeichnen, nachdem die Grundversorgung und Ausgaben bezahlt wurden.