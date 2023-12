Aleksandar Vucic wird TikToker und kassiert Shitstorm

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat im November ein Profil auf TikTok eröffnet und ist seitdem sehr aktiv. Er hat mehr als zwangig Videos veröffentlicht.

Im letzten enthüllte er, dass er ein Fan von Harry Potter ist. Er wandte sich an die Kamera und fragte seine Follower.

„Wussten Sie, dass Lord Voldemort ein Serbe ist?“ fragte er nach der fiktiven Figur aus der Buch- und Filmreihe Harry Potter. Das Video wurde von mehr als einer Million Menschen angesehen.

Parodien ohne Ende

TikTok zieht hauptsächlich junge Menschen an und stellt daher den idealen Ort dar, an dem der Präsident auf unterhaltsame Weise seine Aktivitäten den TikTok-Nutzern näherbringen und die Jugend für Politik interessieren kann.

Dalibor Golubovic aus Belgrad ist auf TikTok bekannt für seine Imitationen des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic, und in der letzten Skizze entschied sich Vucic selbst, sich ihm anzuschließen. Der Influencer führt auf Social Media die Seiten „Tägliche Dosis des Präsidenten“, und täglich veröffentlicht er von Vucic inspirierte Parodien, in denen er ihn imitiert und oft verspottet. Jetzt hat Vucic selbst einen Sketch auf seinem TikTok-Profil geteilt, in dem er sich genau mit seinem Doppelgänger „konfrontiert“.

Das Video beginnt mit Vucic, der an einem Tisch in einem Restaurant sitzt und TikTok-Aufnahmen durchgeht. Dann taucht sein Doppelgänger auf und spricht ihn an. In der Videobeschreibung fragt er: „Er oder ich?“ und hat bereits 850.000 Aufrufe sowie zahlreiche Kommentare gesammelt.

Jack Sparrow & Serbien

In dem amüsanten Video erklärt Präsident Vucic, wie Jack Sparrow Johnny Depp nach Belgrad gebracht hat. In dem bearbeiteten Video stellt der beliebte Filmcharakter an einer Stelle fest, dass ihm eine Goldmünze fehlt, und erinnert sich dann daran, dass er in Serbien ist. Im nächsten Bild sieht man den Moment, in dem Vucic Depp Anerkennung (Goldmedaille) für außergewöhnliche Beiträge zur serbischen Kunst verleiht.

Der serbische Präsident hat wirklich kein Glück mit seinen Clips, nicht einmal im Auto während er Musik hört. Auf jeden bisher veröffentlichten Spot folgte praktisch sofort die Veröffentlichung einer Parodie, sodass die Effekte der Veröffentlichung eher den Charakter informeller Unterhaltung als ernsthafter propagandistischer Botschaften an die Wähler haben.