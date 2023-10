Aleksandra Prijovic : „Ich bin nicht nur eine serbische Sängerin“

Aleksandra Prijovic hat auch ihr fünftes Konzert in der Zagreber Arena angekündigt und hat aus diesem Anlass Zagreb besucht, wo sie Zeit mit den kroatischen Medien verbracht hat.

Sie äußerte sich, dass es für sie eine große Ehre sei, in Kroatien einen beachtlichen Erfolg zu verzeichnen, da sie einen Großteil ihres Lebens in Beli Manastir verbracht hat. Während eines Interviews mit der kroatischen Zeitschrift „Story“ betonte sie, dass sie nicht möchte, dass man sie auf eine bestimmte Nationalität reduziert. Sie sieht sich als Sängerin für alle und nicht nur als serbische Sängerin.

„Ich wurde so erzogen, dass für mich in jedem Land der Charakter eines Menschen am wichtigsten ist. Jedes Land hat für mich seinen eigenen Reiz. In Bosnien genieße ich gerne Sevdah-Musik, in Kroatien höre ich Oliver Dragojevic und habe mein Lieblingsrestaurant in Zagreb. Da sich all dies in Kroatien abspielt, fühlt es sich auf gewisse Weise an, als wäre ich hier aufgewachsen. Die Leute, die dies wissen, sind stolz auf mich, insbesondere diejenigen, die mit mir zur Schule gegangen sind und sich mit mir angefreundet haben. Wenn ich irgendwo lese ’serbische Sängerin’… würde ich das weglassen. Ich möchte nicht, dass mich jemand für sich beansprucht und sagt ’nur unsere‘. Wo immer ich hinkomme, werde ich großartig vom Publikum empfangen, und ich fühle mich, als wäre ich in jedem dieser Länder aufgewachsen“, erklärte Aleksandra in ihrem Statement für Story.hr.

Worte aus dem Kontext gerissen

Ihre Äußerungen führten zu regen Diskussionen in den sozialen Medien. Daher sah sich Prijovic gezwungen, Klarheit zu schaffen. Auf Instagram schrieb sie: „Ich fühle mich verpflichtet, auf den gestrigen Artikel zu antworten. Er behauptet, dass ich mich nicht als serbische Sängerin bezeichnen möchte. Ich bin eine Serbin, die in Kroatien aufgewachsen ist. Meine Familie stammt aus Serbien, Kroatien und Bosnien und Herzegowina, wie viele Familien in unserer Region. Die Aussage, die ich gemacht habe, wurde aus dem Zusammenhang gerissen und möglicherweise von meiner Seite schlecht kommuniziert. Ich wollte sagen, dass ich mich in all diesen Republiken zu Hause fühle. Musik sollte uns verbinden, nicht trennen. Es tut mir leid, dass die Botschaft der Einheit und Liebe schlecht vermittelt wurde. Ich werde mich niemals von meiner Herkunft distanzieren. Ich weiß, dass ihr mich verstehen werdet.“