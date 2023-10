Konzerttickets von Aleksandra Prijovic werden für 10.000 Euro verkauft

Die Beliebtheit der Sängerin Aleksandra Prijovic scheint keine Grenzen zu kennen. Nach drei ausverkauften Konzerten in der Belgrader Stark Arena und der Ankündigung eines vierten in der Arena Zagreb, das ebenfalls binnen kürzester Zeit ausverkauft war, sind die Fans in heller Aufregung. Die Ticketpreise auf dem Weiterverkaufsmarkt erreichen astronomische Höhen und die Reaktionen auf Social Media sind überwältigend.

Die Nachfrage nach Tickets für das Konzert in Zagreb ist so groß, dass sie auf dem Weiterverkaufsmarkt zu enormen Preisen angeboten werden. Eine Anzeige erregte dabei besonders viel Aufmerksamkeit: Ein Verkäufer bot zwei Tickets für unglaubliche 5.000 Euro pro Stück an. ,,Das ist der Preis, zu dem ich mich von den Tickets trennen würde, wer will und zahlen kann, ich bin da“, schrieb der Verkäufer in der Anzeigenbeschreibung. Er sagte auch, dass das Telefon den ganzen Tag klingelt.

Prijovic wird vom 1. bis 4. Dezember in Zagreb als Teil der Tour ,,Von Ost nach West“ auftreten. Sie trat kürzlich auch in der Belgrader Stark Arena auf, wo sie drei Tage hintereinander eine Show veranstaltete. Ihre Fans können es kaum erwarten, sie wieder live zu sehen und sind gespannt auf die weiteren Entwicklungen.