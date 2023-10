Prijovic vs. Ceca: Wer ist der wahre Star?

Mit drei ausverkauften Konzerten in der Belgrader Arena und vier weiteren geplanten in Zagreb hat die Sängerin Aleksandra Prijovic die serbische Musikszene im Sturm erobert.

Mit nur 28 Jahren ist sie derzeit eine der beliebtesten Sängerinnen, deren Konzerte noch lange nachhallen. Svetlana ,,Ceca“ Raznatovic, eine etablierte Sängerin, war bei der ersten Show dabei.

Mirko Kodic, einer der bekanntesten Akkordeonisten im ehemaligen Jugoslawien und der Mann, der Raznatovic entdeckte, äußerte sich zu Prijovics Erfolg. Kodic traf Raznatovic während einer Aufführung in einer Kneipe in Montenegro, als sie erst 16 Jahre alt war. Er bot ihr an, ein Lied für sie zu schreiben, was zu einer Platte mit acht Liedern führte, darunter Hits wie ,,Cvetak zanovetak“ und ,,Lepotan“.

In der Sendung „Ispovest“ beantwortete Kodic die Frage, ob Prijovic, die derzeit Arenen in der gesamten Region füllt, den Erfolg von Raznatovic übertreffen wird. „Das ist eine sehr schwierige Frage. Ceca hat ihre Karriere nach mir gemacht. Aleksandra Prijovic ist derzeit die beliebteste, sie singt sehr schön, aber wird sie Ceca bedrohen? Nein, sie kann nur Aleksandra Prijovic sein, und Ceca bleibt Ceca. Aleksandra ist jetzt ein großer Name, weil sie gut singt, sie hat etwas Eigenes. Sie hat ihren Platz gefunden, sie kopiert Ceca nicht, und das ist sehr wichtig“, sagte Kodic.

Die Diskussion um Prijovics Erfolg und ihre Position im Vergleich zu Raznatovic geht weiter. Während einige glauben, dass Prijovic bereits ein größerer Star ist, sind andere der Meinung, dass der Vergleich unangebracht ist. Unabhängig von den Meinungen bleibt die Tatsache bestehen, dass Prijovic ihren eigenen Platz in der Musikszene gefunden hat und ihren Erfolg auf ihre eigene Weise definiert.