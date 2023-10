Karleusa richtet ihr Augenmerk auf Brena und äußert Kritik an Aleksandra Prijovics Konzerten

Die erfolgreiche Sängerin Aleksandra Prijovic begeisterte mit drei ausverkauften Konzerten in der Stark Arena. Überraschungsgäste, darunter Lepa Brena, sorgten für emotionale Höhepunkte. Doch trotz des Erfolgs gibt es auch Kritik.

Mit drei spektakulären Konzerten in der Stark Arena hat die junge Musikstar Aleksandra Prijovic ihre Fans begeistert. Jede Nacht war die Arena bis zum letzten Platz gefüllt und Prijovic überraschte ihr treues Publikum mit wechselnden Gästen.

Der emotionalste Moment war, als Lepa Brena mit Aleksandra auf die Bühne kam und sie gemeinsam Brenas Lied „Wünsche Glück für andere“ sangen. Die beiden Künstlerinnen waren so gerührt, dass sie weinten – ein Moment, der noch heute in den sozialen Netzwerken geteilt wird.

Doch nicht alle Reaktionen auf die Konzerte von Prijovic waren positiv. Die Sängerin Jelena Karleusa äußerte sich kritisch in den sozialen Netzwerken: „Entschuldigung, ich verstehe wirklich die Euphorie um Aleksandra Prijovic nicht. Überall springt Begeisterung, Pathos, Heulen und Krähen auf mich. Ich höre diese Musik nicht, aber ich habe das Recht auf eine Meinung. Karli ist, verdammt, eine Rakete für das. Es scheint, dass ich am völlig falschen Ort lebe. Karli hebt mich hoch, diese uncharismatische Dame in anständigen, aber langweiligen Stylings bringt mich total runter. Und um noch hinzuzufügen, auch wenn die Fans ihrer Schwiegermutter mich kreuzigen, Brena ist der Ursprung des Trash und der Primitivität von ex Yu. Trotz ‚Emanzipation‘, Schöne Breno, einige von uns erinnern sich an die Anfänge“, teilte Karleusa.

Karleusa kritisierte auch die Musik, die Prijovic macht, als „Trash“ und verglich sie mit der Musik aus dem Jahr 2001: „Über welches Album sollen sie sprechen?! Alles, was dieses Jahr aufgenommen wurde, gab es keinen großen Hit. Prijovics Lied ist für mich das Jahr 2001. Das Mädchen ist super, ‚Stars of Granda‘ sind super, aber sie sind einfach Trash, und ich glaube, wir müssen vorwärts gehen. Auf keinen Fall das Jahr 2001“, betonte Jelena.

Es bleibt abzuwarten, wie Prijovic und ihre Fans auf diese Kritik reagieren werden.

Trotz der negativen Reaktionen kann Prijovic auf drei erfolgreiche Konzerte zurückblicken, die ihre Fans begeistert haben.