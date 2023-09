Jelena Karleusa bezeichnet Ehe als Fehler ihres Lebens

Die serbische Sängerin Jelena Karleusa spricht offen über ihre Scheidung von Dusko Tosic, den sie als „Fehler ihres Lebens“ bezeichnet, und über den tiefen Schmerz, den der Verlust ihrer Mutter hinterlassen hat.

Jelena Karleusa hat sich in einem kürzlichen Interview mit „Story“ über ihre Scheidung von Dusko Tosic, dem Vater ihrer Töchter Atina und Nika, geäußert. Sie bezeichnete ihre Ehe mit Tosic als „Fehler ihres Lebens“, eine Aussage, die viele überrascht hat, da sie bisher nur von ihm als „Teil ihres Lebens“ gesprochen hatte.

„Meine Mutter ist meine lebende Wunde, die nicht heilt. Ich habe nur gelernt, damit zu leben“, sagte Karleusa, deren Mutter Divna an Krebs gestorben ist. Sie fügte hinzu: „Dusko hat sich alle Mühe gegeben, mir jede Sekunde des Lebens zu erschweren und zu zeigen, was für ein Fehler es war, ihn zu heiraten.“

Ein leben voller Schmerz

Karleusa sprach auch über die Herausforderungen, die sie in den letzten vier Jahren durchlebt hat, und wie die Arbeit an anspruchsvollen Projekten ihr geholfen hat, diese zu überwinden. „In meinem Leben gab es immer viel Schmerz. Nur weil ich für die Öffentlichkeit und das Leben eine starke Frau bin, heißt das nicht, dass mich Schläge nicht verletzen“, sagte sie.

Die Sängerin betonte, dass sie trotz der Schwierigkeiten, die sie erlebt hat, entschlossen ist, weiterzumachen und ein Vorbild für ihre Töchter zu sein. Ich habe nur ein Leben und ich will kein Opfer sein, ich habe Töchter, ich will ihnen ein Beispiel sein, wie eine Frau kämpft und gewinnt, wie sie sich nicht auf sich selbst herablässt und wie sie stark ist und sich nicht mit Niederlagen abfindet“, erklärte sie.

Neues Album

Karleusa hat in ihrer Karriere immer wieder mit Kritik und öffentlicher Aufmerksamkeit zu kämpfen gehabt, aber sie sieht diese Erfahrungen als Motivation. „Wenn Sie an die Lynchmorde denken, die ich von Zeit zu Zeit von der Öffentlichkeit erlebe, sehe ich das als große Motivation und Trotz“, sagte sie. „All das, was ich aufgezählt habe, hat mich so stark gemacht.“

Die Sängerin hat kürzlich ihr neues Album promotet und ihre Fans dazu aufgerufen, sich das Lied „Ich“ anzuhören, das starke autobiografische Elemente enthält. „Hören Sie es sich sorgfältig an“, riet sie ihren Fans.