Allerheiligen in Wien: Diese Geschäfte haben geöffnet!

In Österreich ist Allerheiligen ein gesetzlicher Feiertag, an dem die meisten Geschäfte ihre Türen geschlossen halten. Insbesondere Personen, die in Schichtarbeit tätig sind, übersehen oft, ihre Einkäufe rechtzeitig zu erledigen. Doch selbst an Feiertagen gibt es in Wien einige Möglichkeiten, notwendige Einkäufe zu tätigen.

Obwohl die Mehrheit der Läden in Wien an Allerheiligen geschlossen bleibt, gibt es Ausnahmen, die insbesondere Reisenden zugutekommen. Lebensmittelgeschäfte und Bäckereien an zentralen Verkehrsknotenpunkten dürfen ihre Geschäftstätigkeiten auch an Feiertagen aufrechterhalten. Dazu zählen insbesondere Geschäfte an Bahnhöfen und am Flughafen, da sie auf den Verkauf von Reiseproviant spezialisiert sind.

In den folgenden Wiener Bezirken stehen einige Geschäfte für dringend benötigte Einkäufe zur Verfügung:

Automaten-Shops

5., Pilgramgasse 10, Tip-Top-Frozen

5., Straußengasse 13, Wiener Späti

6., Gumpendorfer Straße 88, Primo Automatenschop

7., Urban-Loritz-Platz 8, 24/7 Shop

Supermärkte & Bäckereien

1. Bezirk – Innere Stadt

Billa im Herrnhuterhaus, Neuer Markt 17, 10-20 Uhr

Okay Markt, Schottentor: 6-22 Uhr

Spar, Babenbergerstraße 9: 10-19 Uhr

5. Bezirk – Margareten

Tat Bäckerei, Pilgramgasse 9: 7-21 Uhr

Anadolu Backshop, Siebenbrunnengasse 55–57: 6-22 Uhr

Anker, Pilgramgasse 24, 6-17 Uhr

9. Bezirk – Alsergrund

Spar, Währinger Gürtel 18-20/AKH: 9-19 Uhr

10. Bezirk – Favoriten

Spar Express, Absberggasse 26: 6-22 Uhr

Spar Express, Laaer-Berg-Straße 207: 6-23 Uhr

Diwan Backshop, Erlachgasse 96: 6-22 Uhr

11. Bezirk – Simmering

Diwan Backshop, Simmeringer Hauptstraße 110: 6-22 Uhr

12. Bezirk – Meidling

Diwan Backshop, Reschgasse 7: 6-22 Uhr

Prindl Bäckerei, Jägerstraße 2: 7-22 Uhr

16. Bezirk – Ottakring

Tat Bäckerei, Lerchenfelder Gürtel 3: 6-21.30 Uhr

21., Bezirk – Floridsdorf

Spar Express, Pragerstraße 155: 6-24 Uhr

Zusätzlich sind zahlreiche Verkaufsstellen in Bahnhofsbereichen und am Flughafen Wien-Schwechat geöffnet, um die Versorgung mit Lebensmitteln auch an Feiertagen sicherzustellen.

Bahnhöfe & Flughafen

2., Praterstern

Billa: 6-22 Uhr

Okay Reiseproviant: 10-23 Uhr

3., Wien Mitte

Interspar Pronto: 6-23 Uhr

Der Mann: 7-17 Uhr

9., Franz-Josefs-Bahnhof

Billa: 6-22 Uhr

10., Hauptbahnhof

Interspar Pronto: 6-23 Uhr

Anker, 5-22 Uhr

15., Westbahnhof

Billa: 5.30-23 Uhr

Okay Markt: 5.30-23 Uhr

U3 Supermarkt: 7-23 Uhr

Flughafen Wien-Schwechat

Billa, GST. 611/1: 6.30-22 Uhr

Billa (Terminal 1): 5.30-20 Uhr

Billa (Terminal 3): 6-22 Uhr

Spar Gourmet (Terminal 3): 5-22 Uhr

Der Flughafen Wien-Schwechat bietet ebenfalls Möglichkeiten für den Erwerb von Lebensmitteln und kleineren Haushaltswaren. Diese strategischen Standorte erleichtern es Reisenden und Schichtarbeitern, auch an Feiertagen flexibel und unkompliziert einzukaufen.