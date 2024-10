Darf man zur Halloween Pyrotechnik verwenden? Polizei klärt auf (VIDEO)

An Halloween ziehen zahlreiche Kinder von Tür zu Tür, um mit „Süßes oder Saures“ Süßigkeiten zu sammeln. Die Polizei warnt jedoch vor möglichen negativen Auswüchsen des Festes, da nicht alle Streiche harmlos sind und der Umgang mit illegaler Pyrotechnik gefährlich sein kann.

Am Donnerstag werden wieder zahlreiche Kinder in der Steiermark von Tür zu Tür ziehen und mit dem Ausruf „Süßes oder Saures“ nach Süßigkeiten fragen. Halloween hat sich von einem einfachen Kinderbrauch zu einem wirtschaftlich bedeutenden Event und einer beliebten Tradition entwickelt. Die Polizei warnt jedoch vor negativen Auswüchsen dieses Festes, da nicht alle Streiche im Rahmen des Erlaubten bleiben.

Wenn Streiche ernsthafte Folgen haben

Traditionell verlangen verkleidete Kinder unter dem Spruch „trick or treat“ Süßigkeiten, andernfalls spielen sie Streiche. Häufig sind diese Streiche harmlos, jedoch kam es in den letzten Jahren in der Steiermark auch vereinzelt zu Sachbeschädigungen und Ausschreitungen. Sabri Yorgun von der Landespolizeidirektion Steiermark erklärt, dass selbst scheinbar harmlose Streiche, wie das Beschmieren von Hausfassaden, rechtlich relevante Sachverhalte darstellen können, die mit bis zu sechs Monaten Freiheitsstrafe geahndet werden. Die Polizei mahnt, dass sämtliche verbotenen Handlungen auch am 31. Oktober strafbar bleiben.

Vorsicht geboten bei Pyrotechnik

Ein weiteres Besorgnis erregendes Phänomen zu Halloween ist der Umgang mit illegaler Pyrotechnik. Um die Einfuhr verbotener pyrotechnischer Gegenstände zu verhindern, führt die Polizei gezielte Kontrollen an Grenzübergängen durch. Yorgun betont die Wichtigkeit der C-Kennzeichnung auf diesen Produkten, denn fehlt diese, stellt dies nicht nur ein Risiko für die eigene Sicherheit dar, sondern kann auch zu hohen Geldstrafen führen.

Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, die traditionellen Bräuche zu Halloween zu genießen, dabei jedoch die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Denn auch an diesem Feiertag haben Straftaten ihre Konsequenzen.