Am 1. Oktober wird das Handyparken deaktiviert!

Ab dem 1. Oktober 2024 wird die bisher bekannte Park-App Handyparken in mehreren österreichischen Bundesländern deaktiviert.

Nutzer müssen zur App EasyPark wechseln, um weiterhin das System digitaler Parkscheine nutzen zu können. Diese Umstellung betrifft die Bundesländer Kärnten, Steiermark, Oberösterreich, Niederösterreich und Tirol. Bereits zuvor wurde Handyparken in Vorarlberg, Salzburg und im Burgenland durch EasyPark ersetzt. Wien bleibt vorerst von dieser Änderung ausgenommen; dort kann weiterhin auch mit Handyparken bezahlt werden.

Übergang zu EasyPark

Nutzer von Handyparken können in rund 120 Gemeinden direkt in der App zu EasyPark wechseln. Diese Umstellung wird als benutzerfreundlich beschrieben, da sie in Österreich sowie in allen Nachbarländern nutzbar ist. Laut einer Pressemitteilung soll die neue App das Parken nicht nur einfacher, sondern auch kostengünstiger gestalten. Die Funktionen ermöglichen es, den Parkvorgang jederzeit spontan zu starten, zu stoppen und zu verlängern.

Ein wesentlicher Vorteil ist die minutengenaue Abrechnung in den meisten Städten, wodurch ausschließlich die tatsächlich geparkte Zeit bezahlt werden muss. Zudem plant EasyPark künftig, grenzübergreifendes Parken in Nachbarländern sowie ticketloses Parken in zahlreichen Garagen in Österreich mittels Kamera-Kennzeichenerkennung anzubieten.

Städte ohne Handyparken

In den folgenden Städten wird Handyparken ab dem 1. Oktober 2024 deaktiviert:

Niederösterreich:

– Baden

– Bruck an der Leitha

– Klosterneuburg

– Korneuburg

– Krems

– Mödling

– Perchtoldsdorf

– Purkersdorf

– Schwechat

– Stockerau

– St. Pölten

– Tulln

– Wiener Neustadt

Oberösterreich:

– Braunau am Inn

– Gmunden

– Linz

– Schärding

– Steyr

– Wels

Tirol:

– Hall in Tirol

– Innsbruck

Kärnten:

– Klagenfurt

– Pörtschach

– Spittal (bereits seit 1. August deaktiviert)

– Velden

– Villach

Steiermark:

– Gleisdorf

– Graz

– Mürzzuschlag

– Weiz

Damit wird in den oben genannten Bundesländern der digitale Parkschein ausschließlich über EasyPark abgewickelt. In den Bundesländern Burgenland, Vorarlberg und Salzburg wurde die App Handyparken bereits im Juli dieses Jahres deaktiviert.