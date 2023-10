Amazon Revolutioniert E-Commerce mit KI und Drohnen!

Der Online-Gigant Amazon schlägt erneut ein neues Kapitel in der Logistikbranche auf. Mit der Einführung des KI- und robotikbasierten Systems „Sequoia“ und der geplanten Einführung der Drohnenzustellung in Europa ab 2024, zeichnet sich eine Revolution in der Art und Weise ab, wie wir Online-Bestellungen empfangen.

KI trifft auf Logistik: Sequoia-System im Fokus

Das Sequoia-System ist Amazons neuester Streich in der Optimierung seiner Logistikprozesse. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Robotertechnologie zielt das Unternehmen darauf ab, die Bestellabwicklung sowohl schneller als auch sicherer zu gestalten. Das Versprechen: Eine effiziente und fehlerfreie Vorbereitung der Produkte für den Versand. Doch was bedeutet das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens? Amazon betont zwar die Symbiose von Mensch und Maschine im neuen System, lässt jedoch offen, welche konkreten Auswirkungen die Einführung von Sequoia auf die Beschäftigtenzahl haben wird.

Drohnenzustellung: Die Zukunft des Versands startet 2024

Neben der Implementierung des Sequoia-Systems plant Amazon einen weiteren großen Schritt: die Einführung der Drohnenzustellung in Europa. Ab 2024 sollen Kundinnen und Kunden ihre Bestellungen nicht mehr von einem Lieferfahrzeug, sondern von einer Drohne zugestellt bekommen. Den Auftakt machen dabei Großbritannien und Italien.

Trotz der fortschreitenden Technologisierung betont das Unternehmen jedoch die Wichtigkeit der menschlichen Komponente im Arbeitsprozess. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklungen auf die Logistikbranche auswirken werden und welche Rolle der Mensch in diesem technologischen Fortschritt spielen wird.