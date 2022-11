Welche Frau ist die Schwangere? Nur wenige Menschen können dieses Rätsel lösen!

Wir haben wieder ein Rätsel für euch vorbereitet und wollen wissen wie aufmerksam ihr seid. Welche von den drei Personen ist schwanger?

Oft sind es kleine Details die einem verraten, so ist es auch bei diesem Bild. Drei Frauen mit unterschiedlichen Outfits, Beinen und Schuhen – doch welche von ihnen hat das rundeste Bäuchlein?

Die Dame in den Absätzen? Warum auch nicht, immerhin hat sie rote und geschwollene Beine, was auf eine Schwangerschaft hindeuten kann.

Oder ist doch die Frau mit den Hosen und Ballerina-Schuhen die werdende Mami? Immerhin ist sie am bequemsten gekleidet und hat bereits den „Mama-Look“ im Vergleich zu den anderen beiden.

Was ist eigentlich mit der Dritten? Sie hat Leggins an und Turnschuhe. Sieht sehr bequem aus und leicht anzuziehen, was bei Schwangeren ja ein wichtiger Aspekt ist?

Was glaubt ihr?

Die Auflösung folgt auf der nächsten Seite!