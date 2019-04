AMS-, Leichen-Test & Co: Großer Autocheck im Tschuxl-Style (VIDEO)

Ost Boys – „Deutschlands asozialste YouTube-Seite“ veröffentlichte ein neues Video, in welchem sie den Mercedes AMG GT4 in wahrem „Tschux“l-Style testen. Was rauskam ist ein Video, das einfach zum Brüllen lustig ist.

Wenn man an einen Autotest denkt, dann erwartet man sich, dass neben technischen Details, Preis etc. auch Kategorien wie Komfort, Leistungsvermögen und ähnliches getestet werden. Wer dies vom Ost Boys-Test erwartet, der hat weit gefehlt.

Denn wenn man ein richtiger Ost Boy, oder Tschuxl (wie man hierzulande sagen würde) ist, dann sind ganz andere Eigenschaften des vierrädrigen Freundes viel wichtiger: „Das das Auto geil ist, da ist wichtig“, wie im Video zu hören ist.

So führten die Jungs ihren wichtigen Fuß-, Tiefliege-, Krankenwagen-, Oma-, AMS- und viele andere Tests durch. Wie der AMG GT4 im „Tschuxl“-Test abschneidet, seht ihr im Video auf der zweiten Seite.