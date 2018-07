An Leukämie erkranktes Mädchen schreibt Brief an Luka Modrić – Er reagiert prompt!

An Leukämie erkranktes Mädchen schreibt Brief an Luka Modrić – Er reagiert...

Die fünfjährige Selena ist ein riesen Luka Modrić-Fan und leidet an akuter lymphatischer Leukämi. Ihre Mutter veröffentlichte auf Facebook einen Brief des Mädchens. Der Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft begeistert nun mit einer großen Wohltat.

Selenas Mutter postete vergangene Woche einen Brief ihrer fünfjährigen Tochter auf Facebook, in dem das schwer kranke Mädchen schreibt, dass der 32-jährige Kroate ihr absoluter Lieblingsspieler ist.

Der Fußballer, der seit 2012 bei Real Madrid unter Vertrag steht, reagierte prompt und schrieb Selena nicht nur einen Brief, sondern schickte ihr auch noch sein Fußballtrikot zusammen mit einigen Geschenken des Kroatischen Fußballverbandes (HNS) .

„So wie du mich und Kroatien angefeuert hast, so feuern wir Spieler auch dich an. Wegen so tapferen Fans, wie du es bist, geben wir auf dem Spielfeld immer alles“, schrieb der dreifache Vater. Auch seine Mannschaftskollegen wünschen der Fünfjährigen alles Gute auf dem Weg der Genesung. In den vergangenen Monaten ging es bereits bergauf.