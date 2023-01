Ehepaar wohnt mit Kindern im Autobus (FOTO/VIDEO)

Ana und Strahinja, ein Ehepaar das die Instagram-Seite Whatifness betreibt, zieht die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit mit seinem nicht alltäglichen Nomadenleben und bunten Reisen auf sich.

Dieses fröhliche Duo hat kürzlich aus einem alten FAP-Bus, der im jugoslawischen Kultfilm „Hajde da se volimo“ zu sehen war, ein eigenes Zuhause gebastelt! Ein echtes Haus, das sie mit ihren zwei Kindern und Hunden auf einem wunderschönen Hügel in der Nähe von Divcibare (Serbien) bewohnen.

Der Aufwand für den Ausbau des heruntergekommenen Busses war groß, es war weder billig noch einfach zu bewerkstelligen. Unter dem Strich hat das neue Zuhause inklusive Grundstück trotzdem nur ein Viertel des Preises für eine Wohnung in Belgrad gekostet, verraten Ana und Strahinja dem Portal k1info.rs.

„Die Kosten waren relativ hoch, weil der Bus in einem schlechten Zustand war. Er hatte jahrelang unbedeckt neben einer Scheune in einem Dorf gestanden. Wir kauften die legendäre FAP-Maschine für 2.700 Euro und hofften, dass wir mit einem neuen Boden, ein bisschen Gips und Installationen schnell und günstig ein Haus bauen würden. Als wir jedoch die Sitze und den Bodenbelag entfernten und die Schale freilegte, stellte sich heraus, dass der Bus innen teilweise durchgerostet und morsch war. Wir mussten viel Arbeit und Geld in das ganze Blech investieren. Die Preise für Metall stiegen auf das Doppelte, genauso wie für andere Baumaterialien“, so Ana und Strahinja. Sie betonen allerdinst, dass die Gesamtkosten für den Ausbau des Busses inklusive Grundstück von fast einem Hektar in der Nähe von Divcibare viermal niedriger waren als der Durchschnittspreis einer Wohnung für eine vierköpfige Familie in Belgrad.

Ihre Kinder haben in dem neuen Zuhause keine besonderen Wünsche.

„Das Wichtigste ist schon da: Die Tatsache, dass sie in einem Bus leben, macht ihnen viel Spaß! Als die Kleinen zum ersten Mal in den fertig ausgebauten Bus stiegen und die Zimmer und Möbel sahen, waren sie so glücklich, dass sie wie verrückt herumtobten“, sagt das glückliche Ehepaar.

Strahinja und Ana weisen allerdings darauf hin, dass ein solches Projekt nicht jedermanns Sache ist, besonders wenn man den Komfort liebt.

„Ein mobiles Zuhause ist eine geniale Idee! Wir lieben diesen Lebensstil und würden ihn nicht ändern. Es ist jedoch nicht für jeden geeignet. Wer seine tägliche Routine und Komfort einer Wohnung und ausgiebiges heißes Duschen nicht aufgeben will, der sollte sich lieber für ein unbewegliches Zuhause entscheiden“, sagen Ana und Strahinja.