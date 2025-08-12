Android 17 wird nach dieser Süßigkeit benannt!

Aus gut unterrichteten Kreisen wurde bekannt, dass die nächste Android-Version den internen Codenamen „Cinnamon Bun“ tragen wird. Diese Namensgebung folgt einer interessanten Logik: Google hat sein Entwicklungsmodell von einem Branch-basierten auf ein Trunk Stable-Modell umgestellt, bei dem der Hauptcode stets stabil bleibt und neue Funktionen hinter „Feature-Flags“ entwickelt werden.

Mit Android 14 QPR2 wurde dieser Übergang abgeschlossen und das Schema der Release-IDs zurückgesetzt – Android 14 QPR2 erhielt die Bezeichnung AP1A, wobei das „A“ für das Jahr 2024 steht. Da Android 14 und 15 bereits die Namen „Upside Down Cake“ und „Vanilla Ice Cream“ trugen, behielt man diese bei.

Mit dem Wechsel zu 2025 begannen die IDs mit „B“, weshalb Android 16 den Namen „Baklava“ erhielt. Folgerichtig beginnt die nächste ID mit „C“ – daher „Cinnamon Bun“, zumal „Cupcake“ bereits verwendet wurde. Obwohl diese Dessert-Namen seit ihrer Entfernung aus dem öffentlichen Branding weniger relevant sind, bleiben sie ein interessantes Erbe in der Entwicklungsphase.