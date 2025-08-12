Wasserrutsche zerbricht während der Fahrt – eine Person verletzt (VIDEO)

Auf dem weltgrößten Kreuzfahrtschiff „Icon of the Seas“ kam es zu einem beunruhigenden Zwischenfall, als ein Acrylglas-Element der höchsten Wasserrutsche auf See während der Benutzung durch einen Passagier zerbrach. Die Rutsche mit dem bezeichnenden Namen „Frightening Bolt“ (Erschreckender Blitz) wurde ihrem Namen auf unglückliche Weise gerecht.

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Wasser aus dem beschädigten Rutschenteil auf das Deck strömt, während Passagiere alarmiert rufen: „Stop the slide. Stop the slide.“

Royal Caribbean Cruise hat den Vorfall inzwischen bestätigt. In einer offiziellen Stellungnahme erklärte die US-amerikanische Reederei: „Unser Team hat einen erwachsenen Gast medizinisch versorgt, als sich Acrylglas von einer Wasserrutsche löste, während der Gast die Rutsche hinunterrutschte.“ Nach dem Vorfall wurde der komplette Bereich auf Deck 15 gesperrt und die Rutsche für den Rest der Fahrt außer Betrieb genommen. Das Schiff befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf einer siebentägigen Karibiktour, die am Samstag in Miami endete.

Rutschenunfall untersucht

Die genaue Ursache für den Bruch des Acrylglases wird derzeit untersucht. Die beschädigte „Frightening Bolt“ ist mit 14 Metern Höhe eine der spektakulärsten Attraktionen des Schiffes – eine Freefall-Rutsche mit Falltür am Einstieg, die einen freien Fall ermöglicht.

Die Reederei ist in der Branche dafür bekannt, kontinuierlich neue Rekorde bei der Größe ihrer Kreuzfahrtschiffe aufzustellen. Mit einer Länge von 365 Metern und 20 Decks bietet die „Icon of the Seas“, die im Jänner 2024 in Dienst gestellt wurde, bei Vollbelegung Platz für bis zu 7.600 Urlauber – insgesamt befinden sich dann etwa 10.000 Menschen inklusive Crew an Bord.

Ein besonderer Werbemagnet ist der laut Unternehmensangaben „größte Wasserpark auf See“ mit insgesamt sechs verschiedenen Rutschen. Das Schiff gilt seit seiner Indienststellung als das größte Kreuzfahrtschiff der Welt und stellt damit alle bisherigen Rekorde in den Schatten.

Flottenerweiterung geplant

Das Rekordschiff bekommt bereits in wenigen Tagen Gesellschaft von seinem Schwesterschiff „Star of the Seas“, das in Größe und Kapazität vergleichbare Dimensionen aufweist. Die Expansionspläne der Reederei gehen jedoch noch weiter: Für den Sommer 2026 ist mit der „Legend of the Seas“ bereits ein noch größeres und technisch weiterentwickeltes Modell angekündigt.