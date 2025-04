Android: Diese Funktion sperrt Handys für immer

Google’s neue Diebstahlsicherung für Android 15 sorgt für Ärger. Nutzer werden grundlos ausgesperrt – ein Update soll Abhilfe schaffen.

Die Einführung einer neuen Diebstahlsicherung durch Google für Android 15-Smartphones hat bei den Nutzern zu unerwarteten Problemen geführt. Diese Sicherheitsfunktion, die auf KI-Algorithmen und Sensordaten basiert, soll verdächtige Aktivitäten erkennen und das Gerät im Verdachtsfall sperren. Allerdings haben sich in den letzten Tagen die Berichte über Nutzer gehäuft, die ohne ersichtlichen Grund von ihren Geräten ausgesperrt wurden.

Ein Nutzer schilderte seine Erfahrung auf Reddit: „Plötzlich war mein gesperrtes Display nutzlos, dabei lag es nur in meiner Tasche!“ Die KI der Diebstahlsicherung scheint abruptes Rennen oder das gewaltsame Entreißen des Handys als Diebstahl zu interpretieren. Doch selbst normales Gehen oder Erschütterungen im öffentlichen Nahverkehr können bereits zu einer fehlerhaften Sperrung führen. Experten vermuten, dass Google die Empfindlichkeit der Sensoren erhöht hat, um Diebstähle besser zu erkennen, was jedoch zu einer Zunahme von Fehlalarmen führt. In der Nutzer-Community sind bereits verschiedene Lösungsvorschläge im Umlauf, um das Problem anzugehen.

Update für Android 16

Als Reaktion auf die zahlreichen Beschwerden hat Google ein kleines Update für Android 16 veröffentlicht, das einige der kleineren Fehler beheben soll.