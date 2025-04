Forscher schlagen Alarm: Diese Speiseöle erhöhen das Krebsrisiko!

Eine aktuelle US-Studie sorgt für Aufsehen: Forscher:innen der University of South Florida bringen bestimmte Speiseöle mit einem erhöhten Darmkrebsrisiko in Verbindung – besonders bei jungen Menschen. Als Alternative rückt eine innovative Kochmethode in den Fokus: das fettfreie Garen mit AMC-Kochgeschirr.

Ein Forschungsteam um Dr. Timothy Yeatman untersuchte Tumorproben von 81 Patient:innen mit Darmkrebs im Alter zwischen 30 und 85 Jahren. Die alarmierenden Ergebnisse: In den Tumoren fanden sich auffällig hohe Mengen sogenannter bioaktiver Lipide, die bei der Verstoffwechselung von Omega-6-Fettsäuren entstehen – einem Hauptbestandteil vieler gängiger Speiseöle wie Sonnenblumen-, Mais-, Raps- und Traubenkernöl.

Diese Lipide können laut den Forschern Entzündungen fördern, das Immunsystem schwächen und somit das Tumorwachstum begünstigen. Besonders alarmierend: Die Zahl der Darmkrebsfälle bei unter 50-Jährigen steigt rasant. Prognosen gehen von einem Anstieg um 90 Prozent bis 2030 in der Altersgruppe der 20- bis 34-Jährigen aus.

AMC als Lösung: Kochen ohne Öl

Doch es gibt Alternativen. Wer beim Kochen auf Speiseöl verzichten möchte, muss nicht auf Geschmack oder Genuss verzichten. Das zeigt das Unternehmen AMC, das sich auf gesundes, fettfreies Garen spezialisiert hat. Das Prinzip: In speziellen Töpfen und Pfannen wird ohne Zugabe von Öl oder Wasser gekocht und gebraten – Vitamine, Nährstoffe und Aromen bleiben erhalten.

„Unsere Kunden sind begeistert, wie intensiv Gemüse schmeckt, wenn es ohne Wasser gegart wird. Und Fleisch braten wir ganz ohne Fett an – das ist nicht nur gesünder, sondern schmeckt auch besser“, erklärt Andrea Küster, Country Managerin von AMC Österreich. Neben der gesundheitlichen Komponente spielen auch Zeit- und Energieersparnis eine Rolle – ideal für Familien, Berufstätige und alle, die bewusster leben wollen.

Bewusster Konsum beginnt in der Küche

Die aktuelle Studie legt nahe: Die tägliche Verwendung bestimmter Speiseöle sollte kritisch hinterfragt werden – besonders wenn sie Bestandteil einer insgesamt verarbeiteten Ernährung sind. Wer langfristig seine Gesundheit schützen will, profitiert von einem Umdenken beim Kochen. Produkte wie die von AMC zeigen, dass gesunde Ernährung auch ohne Verzicht möglich ist – und dabei sogar noch besser schmeckt.