Neuer Transfer-Rekord: Club bietet 275 Millionen Euro für Yamal!

Ein 17-jähriger Shootingstar erobert die Fußballwelt im Sturm und zieht die Aufmerksamkeit der ganz Großen auf sich. Doch ein Wechsel birgt unerwartete Hürden.

Lamine Yamal, gerade einmal 17 Jahre alt, hat sich bereits fest in der Elite des Fußballs etabliert. Während er mit dem FC Barcelona auf eine makellose Saison zusteuert, in der noch vier Titel möglich sind, sorgen Transfer-Spekulationen in Spanien für Aufsehen.

Guardiolas Interesse

Laut Berichten des Portals „Fichajes.net“ hat sich kein Geringerer als Pep Guardiola, eine Legende des FC Barcelona, an die Fersen des jungen Ausnahmetalents geheftet. Manchester City soll angeblich bereit sein, im kommenden Sommer eine gigantische Summe von 275 Millionen Euro an den katalanischen Klub zu überweisen, um Yamal an die Themse zu locken. Ein solcher Transfer würde den bisherigen Rekord von Neymar, der für 222 Millionen Euro von Barcelona zu Paris Saint-Germain wechselte, weit übertreffen.

Verbleib bei Barcelona

Trotz dieser verlockenden Offerte sind die Chancen für einen Wechsel von Yamal gering. Der Youngster hat bei den Katalanen einen Vertrag bis 2026 und fühlt sich dort sichtlich wohl. Zudem erscheint es unwahrscheinlich, dass Guardiola ausgerechnet seinem Herzensklub den aufstrebenden Superstar entreißen würde.